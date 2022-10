Hřib: Nebráníme se tomu, aby Svoboda byl primátorem

Praha - Pražští Piráti se nebrání jednání o variantě koalice, ve které bude lídr koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) Bohuslav Svoboda primátorem, a druhou stranu o tom při jednáních informovali. Novinářům to dnes řekl primátor a lídr Pirátů v Praze Zdeněk Hřib. Zástupci Spolu po pondělním klubu uvedli, že Piráti se ohledně Svobody stále jasně nevyjádřili, což podle Hřiba není pravda. Zopakoval nicméně platnost principu, že nezasednou v radě s trestně stíhanými politiky. Tuto jejich podmínku zástupci Spolu v pondělí opět odmítli.

Člen vyjednávacího týmu Spolu Zdeněk Zajíček (ODS) v pondělí uvedl, že od Pirátů stále jasně nezazněla akceptace Svobody jako lídra vítězné koalice na místo primátora. "Toto považujeme za naprosto samozřejmý demokratický princip, na základě kterého tady v tuto chvíli demokracie stojí. Této odpovědi se (Piráti) vyhýbají a zřejmě tento princip respektovat nechtějí. Pokud by tento princip respektovat chtěli, zřejmě by dneska (v pondělí) něco v tomto smyslu klub Pirátů přijal," řekl.

Hřib dnes jeho slova popřel. "Už na předchozím jednání jsme jasně řekli, že jsme otevření jednání o variantě, ve které je Bohuslav Svoboda primátorem. Doslova takto. Já naprosto vylučuji, že by to mohli přeslechnout, nebo něco takového, protože jsme jim to několikrát zopakovali. Pro mě je velkým překvapením, že do médií koalice Spolu říká něco jiného," řekl.

Členové vyjednávacího týmu vítězné koalice Spolu od voleb říkají, že preferují koalici na vládním půdorysu s Piráty a STAN. Jednání s Piráty však stále nepokročila, narazila právě na požadavek Pirátů ohledně trestně stíhaných politiků. V radě by za KDU-ČSL měl podle plánů Spolu zasednout Jan Wolf, který je obžalován ve starší kauze týkající se sportovních dotací na magistrátu.

Hřib dnes zopakoval, že odmítání trestně stíhaných politiků je dlouhodobý pirátský princip a zástupci Spolu se na celostátní úrovni dříve vyjadřovali stejně. V pondělí požadavek opět potvrdil zastupitelský klub Pirátů. "Za nás toto je ten zásadní problém," řekl dnes Hřib. Jednání nicméně podle vyjádření zástupců Spolu i Pirátů budou přes tento nesoulad pokračovat.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, která získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti budou mít 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě STAN. Šesté je hnutí SPD se třemi mandáty.