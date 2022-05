Hřib navrhuje omezení dávek a dotací na ubytování v přetížených místech

Praha - Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) navrhuje omezit ukrajinským uprchlíkům vyplácení dávek a dotací jejich ubytování v místech, kde už není kapacita. Podle něho by se měl také koordinovaně řídit přesun běženců do míst s volnější kapacitou. Hřib to dnes uvedl po jednání představielů krajů s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN). Ministr se k jednání vyjádří na briefingu ve 14:00.

Rakušanův mluvčí Jakub Veinlich potvrdil, že se relokace uprchlíků z přetížených míst do oblastí s volnější kapacitou řešila, je podle něj ale třeba prozkoumat, zda je navrhované řešení v souladu se zákonem. Na jednání k návrhu nebylo přijato žádné usnesení, sdělil ČTK mluvčí.

"Rovnoměrnější rozprostření uprchlíků požaduji dlouhodobě. Nedává smysl finančně dotovat setrvání uprchlíků v místech, kde už zkrátka není kapacita ani dle vládního datového modelu," uvedl Hřib v prohlášení zaslaném ČTK.

Aktuální situace v Praze není podle primátora udržitelná, na místní obyvatele dopadá zvyšování životních nákladů. Řešení podle něj musí řídit přímo premiér Petr Fiala (ODS). "Jde nejen o koordinaci jednotlivých ministerstev, ale také o dohodu s městy a obcemi, do kterých by měli být uprchlíci relokováni a které na zvládnutí krize budou muset dostat peníze," uvedl Hřib. Doplnil, že magistrát už finance pražským městským částem poslal.

Za tři měsíce trvání invaze na Ukrajinu získalo víza dočasné ochrany 353.412 uprchlíků. Nejpřetíženější je dlouhodobě právě Praha, ve které svůj pobyt podle statistik ministerstva vnitra k dnešnímu dni ohlásilo 81.944 lidí. Skutečný počet uprchlíků v zemi je zřejmě nižší, vnitro však nemá přesný přehled o tom, kolik lidí ze země odjelo. Podle posledního vyjádření Rakušana je v Česku zhruba 200.000 uprchlíků.