Hřebejk vyzdvihuje ve své novince kameru a kaskadéry

Praha - Úlohu kameramana Martina Šece a kaskadérů ze skupiny Petra Drozdy vyzdvihuje ve svém novém televizním filmu Veterán režisér Jan Hřebejk. Komorní drama scenáristy Marka Epsteina vypráví o snaze bývalého elitního vojáka zařadit se do normálního života. Snímek, v němž hlavní roli ztvárnil slovenský herec Milan Ondrík, uvede v premiéře Česká televize 9. února.

"S kameramenem Martinem Šecem jsem dělal poprvé a práce s ním mi potvrdila moji teorii, že kdybychom my režiséři a scenáristé byli tak skvělí, jako jsou čeští kameramani, tak by česká kinematografie musela být světovou jedničkou. A totéž si myslím i o kaskadérech, o kterých se to i více ví, protože je občas vidíte i v titulcích Spielbergových a Cameronových filmů," řekl ČTK Hřebejk.

Po boku Ondríka, který je na Slovensku velkou hereckou hvězdou, se v hlavní ženské roli představuje Marie Poulová. "Největšími hodnotami filmu je myslím věrohodný obraz vztahu mezi hlavní dvojící," uvedl Hřebejk. "Hned mě napadlo obsadit Milana Ondríka, bylo to zcela intuitivní rozhodnutí. Milan je mimořádný herec, navíc neuvěřitelně fyzicky disponovaný," dodal.

Ve vedlejších rolích diváci uvidí Pavla Kříže, Alenu Antalovou nebo Vincenta Navrátila.

V příběhu se Martin Illés, nájemný žoldák vrací z francouzské cizinecké legie do Česka, aby začal nový život, mohl podnikat a byl blízko své sestře. Armáda sice naučila Martina přežít nebezpečné situace, ale nepřipravila ho na běžný svět složitých lidských vztahů. Zjišťuje, že je těžké se prosadit normální prací, ale je snadné vydělat peníze nelegální cestou. Navíc když potká dívku, kvůli které chce hodit celou svoji minulost za hlavu.

"Markův scénář mě okamžitě zaujal odlišností od toho, co jsem do té doby dělal. Největšími hodnotami filmu je, myslím, věrohodný obraz vztahu mezi hlavní dvojící. To mě baví i dojímá," podotkl Hřebejk.

Podle kreativní producentky Jiřiny Budíkové film v divákovi zanechá sílu a motivaci k tomu, že život, i když nevypadá růžově, má smysl žít. "Věřím, že mnohé lidi může Veterán i přimět k tomu svůj život změnit," prohlásila.