Hraniční kontroly s Českem jsou správné, řekl bavorský premiér

Berlín - Označení České republiky za oblast s výskytem nebezpečných mutací a obnovení hraničních kontrol bylo správné a pragmatické rozhodnutí. Na tiskové konferenci na hraničním přechodu Schirnding/Cheb to řekl bavorský premiér Markus Söder. Podle něj není pochyb o tom, že Česko je ohniskem britské mutace koronaviru, což ohrožuje dosavadní úspěšné tažení Německa proti nemoci covid-19. Söder vyslovil lítost nad posledním vývojem v Česku, kde dnes skončí současný nouzový stav. Zopakoval také bavorskou nabídku postarat se o české pacienty.

"Český parlament se rozhodl zrušit nouzový stav," řekl Söder. "Zda to bylo moudré, to si musí říct Češi," uvedl. Novinářům řekl, že před ně dnes předstupuje se smíšenými pocity.

"Pozitivní je, že naše opatření fungují," řekl Söder. Druhou stranou mince jsou mutace koronaviru, které podle něj mohou epidemické úspěchy Bavorska a celého Německa zhatit. "Nedosáhli jsme toho zadarmo," uvedl. Zdůraznil, že postup Bavorska se řídí rozumem, proto není možné, aby na druhé straně hranice se opatření rušila, zatímco v Německu by stále platila.

"Obnovení kontrol není koncem Evropy, jak někteří říkají. To je nesmysl. Evropu to naopak posílí, pokud zvládneme předejít další vlně," uvedl Söder. "Jsme velcí přátelé volného pohybu. Bezpečnost ale v tuto chvíli dostala přednost," řekl.

Stejně se vyslovil i bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann. "Hranice jsme nezavřeli. Do země mohou přijet ti, kteří splní výjimky," řekl. Dodal, že k těmto výjimkám patří mimo jiné doprava zboží či dojíždění za prací u vybraných profesí.

Zatímco Sasko udělilo karanténní výjimku jen těm českým pendlerům, kteří pracují ve zdravotnictví, pečovatelství a v zemědělství, Bavorsko postupuje volněji. Přeshraniční pracovníci mohou do Bavorska dále jezdit, pokud od místních úřadů a od zaměstnavatele dostanou potvrzení o své nepostradatelnosti. Čas na to mají do úterý, ve středu ho pak musí předkládat při kontrolách.

Na dotaz, jaké profese jsou důležité, odpověděl Herrmann, že to nejsou jen zdravotníci, ale také třeba dělníci. Jako příklad uvedl zaměstnance, kteří vyrábějí skleněné lahvičky pro farmaceutické firmy. Söder dále zmínil vodohospodáře.

Bavorská televize BR v reakci na komentáře, proč se Německo rozhodlo zpřísnit opatření proti Česku až nyní, kdy je podle některých již pozdě, uvedla, že bavorská vláda si očividně uvědomuje, jak jsou pendleři pro její hospodářství důležití. Dodala také, že zároveň není možné označit všechny české přeshraniční pracovníky za ty, kdo koronavirus roznášejí. Němečtí politici se takovému hodnocení rovněž brání, upozorňují ale, že jistou souvislost dojíždění mít může, neboť nejvíce postiženy jsou příhraniční regiony v Bavorsku a Sasku.