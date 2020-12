Hranice mezi Francií a Británií se otevřela, podmínkou je test

Střet řidičů kamionů s policisty před zavřeným vjezdem do přístavu v Doveru.

Střet řidičů kamionů s policisty před zavřeným vjezdem do přístavu v Doveru. ČTK/AP/Steve Parsons

Londýn/Paříž - Železniční, letecká a lodní doprava mezi Británii a Francií je od dnešního rána obnovená. Do Francie tak z Británie opět mohou přijet mimo jiné francouzští občané i lidé z dalších zemí EU, Britové žijící trvale ve Francii a řidiči nákladní dopravy. Podmínkou je však negativní test na koronavirus. Testování řidičů na britské straně nicméně vázne. U přístavu Dover se skupina řidičů frustrovaných z dlouhého čekání střetla s policií. Informoval o tom web BBC.

Fotogalerie

Francie o půlnoci z neděle na pondělí hranici s Británií uzavřela poté, co se v Anglii rozšířila nová mutace viru SARS-CoV-2. V úterý Paříž souhlasila s podmíněným znovuotevřením hranice. Cestovní omezení vůči Británii zmírnily také Belgie a Nizozemsko, i tam je však negativní test na koronavirus podmínkou. Nizozemsko po cestujících z Británie podle BBC požaduje negativní PCR test, jehož výsledky musí být vyhodnoceny laboratorně, což může proces prodloužit na 24 hodin.

Více než 50 států však zůstává pro cestující z Británie uzavřených.

V anglickém hrabství Kent pomáhají zdravotnické službě s testováním britští vojáci. V oblasti kvůli uzavírce hranic v noci z neděle na pondělí uvázly tisíce řidičů nákladní dopravy.

Francouzsko-britská dohoda umožňuje vstup do Francie z Británie občanům členských zemí EU a také Britům a občanům třetích zemí, kteří v některé ze zemí EU trvale žijí. Vstoupit mohou s nejvýše tři dny starým negativním testem. Britský ministr pro bydlení Robert Jenrick televizi Sky News řekl, že otestování všech řidičů před cestou do Francie patrně potrvá několik dní. Podle BBC je tak možné, že někteří Vánoce doma nestihnou.

Na britské straně jsou řidičům nákladní dopravy poskytovány antigenní testy na koronavirus, u nichž je výsledek známý do 30 minut. Výsledek testu řidiči dostanou prostřednictvím SMS, která jim umožní vstup do Francie. Pokud bude výsledek testu pozitivní, bude mít řidič možnost se izolovat ve vyhrazeném nedalekém hotelu, píše BBC. Řidiči přijíždějící z Francie do Británie budou testováni na francouzské straně.

V Doveru se ráno skupina řidičů střetla s policií, jež se snažila dav z přístavu vytlačit. Zatčen byl muž blokující místní dálnici. Problémy byly hlášeny také u místního letiště, kde se zaplnilo parkoviště pro nákladní vozy. Správa přístavu Dover vyzvala řidiče, aby tam bez potvrzení negativního testu nejezdili. Otestovat se mají nechat v Manstonu. Pokud již čekají v koloně na dálnici M20, budou testováni na místě.

Rod McKenzie ze sdružení pro silniční nákladní dopravu označil stávající situaci za chaotickou. Mnoho řidičů zamířilo do přístavů v domnění, že budou otevřené. "Jsou unavení, frustrování a zoufale se chtějí dostat domů na Vánoce," řekl. Doplnil, že nedostali dobré informace. Mnozí podle něj nemají přístup k toaletám a nebyl jim zajištěn dostatek jídla.

Britský ministr dopravy Grant Shapps vyzval dopravce, aby pokud možno do odvolání nejezdili do Kentu a pomohli tím uvolnit provoz u přístavů.