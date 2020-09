Hranice mají novou sochu Masaryka na koni

Hranice (Přerovsko) - Jedno z náměstí v Hranicích na Přerovsku zdobí ode dneška bronzová socha prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Silueta státníka na koni v životní velikosti popsaná Masarykovými citáty a tezemi je dílem dvojice autorů Ladislava Sorokáče a Ondřeje Tučka. Bronzová plastika měřící přes tři metry a vážící zhruba 600 kilogramů vzešla z architektonicko-výtvarné soutěže a přišla zhruba na 3,5 milionu korun.

Podle zadání soutěže nemuseli autoři trvat na klasickém pomníku, který už ve městě byl. Měli volné ruce pro modernější a odvážnější sochu, což tvůrci velmi ocenili. "Říkali jsme si, že odkaz není jen jeho podoba, důležitější je jeho dílo, které zůstalo v textové podobě," řekl dnes ČTK Sorokáč. Původně chtěli na plastiku autoři umístit 12 slov, nakonec ji zaplnili více než tisícovkou odlitých písmen.

Zhotovení sochy, především její odlití, bylo složité, autoři na ní pracovali zhruba rok. Na podobě pomníku spolupracovali se spisovatelem Pavlem Kosatíkem, který se osobností Masaryka a jeho odkazem dlouhodobě zabývá. Podílel se na ideové náplni památníku. Na plastice jsou tak stoprocentně ověřené státníkovy citáty, doplnil Sorokáč. "Dnešní doba památníkům moc nepřeje, spíše je umíme bourat než stavět nové. Na Tomáši Garigguovi Masarykovi se ale shodneme," uvedl Tuček. Jeho myšlenky jsou stále živé a dokážou oslovit i dnešní facebookovou generaci, doplnil.

Podle starosty Hranic Jiřího Kudláčka (ANO) byla dnes vrácena do Hranic historie. Masaryk město s 18.000 obyvateli navštívil dvakrát a od roku 1918 je čestným občanem města. "Tato socha už by nám po mnoha letech měla připomínat lidi, kteří za nás v minulosti bojovali. Měla už by být oproštěna od politiky a ideologií a měla by souznít s místem, kde ji instalujeme. Proto vedení města i všichni odborníci navrhli, aby tato socha byla hravá a připomínala historii," uvedl dnes při slavnostním odhalení díla starosta.

Socha stojí v městské památkové zóně, na Školním náměstí před základní uměleckou školou. Masarykova socha zde měla být odhalena v říjnu 1938, k 20. výročí vzniku Československa. Vzhledem k politickým událostem však instalována nebyla a socha byla za války zničena. Masarykův pomník byl na Školním náměstí odhalen o deset let později. Socha zde stála do roku 1963 a znovu od května 1968 do října 1974, kdy se komunistický režim zasadil o její odstranění a zničení. Město se pomník pokoušelo v 90. letech několikrát obnovit. Kompromisem se nakonec stala Masarykova busta, kterou město dalo instalovat v roce 2001 v prostorách Staré radnice. Současným podnětem k obnovení myšlenky stálého Masarykova pomníku ve městě bylo předloňské sté výročí republiky a oprava ZUŠ Hranice.