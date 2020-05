Hranice ČR a dalších zemí se možná pro turisty otevřou 15. června

Praha - Od pondělí 15. června by se mohly i pro turisty otevřít české hranice se sousedy s výjimkou Polska. Bez karanténních opatření či testu na covid-19 by se z těchto zemí mohlo cestovat také do Maďarska. Vyplynulo to z videokonferencí, které dnes s politiky okolních zemí vedli ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) a premiér Andrej Babiš (ANO). Už od příštího úterý 26. května plánuje Česko podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) otevřít drtivou většinu hraničních přechodů. Ze stálých kontrol by se přešlo na namátkové a policie by působila dál od hranic. Podle tamních médií je ČR jednou ze zemí, s kterými chce dohodu o příjezdu turistů Chorvatsko.

Petříček po videokonferenci s rakouskou a slovenskou stranou řekl, že hranice s Rakouskem by se měly otevřít i pro turisty. Slovensku Češi nabídli podobný model, bude se o tom ale dále jednat. Finální termín otevření českých hranic s těmito dvěma zeměmi by měl podle ministra být známý v druhé polovině příštího týdne, probere ho ještě vláda. Obě země chtějí stejný termín zkusit dojednat i s Maďarskem, u Polska to není podle Babiše pravděpodobné.

Babiš po jednání se svými protějšky ze zemí visegrádské čtyřky a německou kancléřkou Angelou Merkelovou uvedl, že Rakušané směřují otevření hranic s dalšími zeměmi na 15. června, na kdy už jsou o tomtéž domluvení s Německem. Za ideální by považoval, kdyby se ČR, Slovensko, Německo, Rakousko a Maďarsko sjednotily na tomto datu a ve všech pak platily stejné podmínky. "Věříme, že k půlce června by mohl vzniknout minischengen, který zajistí, že lidé budou moci cestovat bez kontrol, nutnosti testů nebo následné karantény," uvedl Petříček.

Mluvčí německé kancléřky Angely Merkelové Steffen Seibert uvedl, že Německo a země V4 jsou pro to, aby se omezení na hranicích odbourala, jakmile to vývoj pandemie dovolí. Hamáček se svým bavorským protějškem Joachimem Herrmannem po společné schůzce řekli, že 15. červen je politickým cílem, ale definitivní rozhodnutí ještě nepadlo. "Německo, ČR, Rakousko, Maďarsko, a věřím, že i Slovensko, by měly k 15. červnu opatření úplně ukončit, a tím by se režim na státní hranici vrátil do doby předkoronové," uvedl Hamáček.

Slovenská vláda podle Petříčka k věci přistupuje opatrně. "Chce řešit otázku občanů třetích zemí, jak bychom je kontrolovali. To musíme doladit," řekl. Šéf slovenské diplomacie Ivan Korčok uvedl, že stávající statistiky vyvolávají euforii, ale kvůli případnému zhoršení epidemie není nyní možné uvolnění režimu od poloviny června oznámit už teď. "Rakousko i Česko ohlašují připravenost úplně otevřít hranice vůči SR a ostatním zemím od 15. června. Pro Slovensko to znamená, že nejpozději k 15. červnu si musíme my doma vyhodnotit, zda umožníme reciprocitu Rakousku a Česku," řekl Korčok.

Od 26. května chce Česko otevřít drtivou většinu hraničních přechodů, řekl dnes ČTK Hamáček. Konkrétní seznam připravuje vnitro s policií. Ze stálých kontrol by se přešlo na namátkové a policie by působila ve vnitrozemí. "Jsme samozřejmě vázáni názorem odborníků, a to je spíše debata o testech. My teď rozvolníme režim na hranicích, nicméně stále platí, že pokud k nám přijíždí někdo ze zahraničí, tak až na výjimky musí mít platný negativní test na covid-19," řekl Hamáček.

Chorvatsko chce podle záhřebského deníku Jutarnji list uzavřít dohodu o příjezdu turistů s pěti státy Evropské unie, mezi nimiž je i Česko. Po již existující dohodě o otevření hranic se Slovinskem by podle listu mohly následovat 1. června také dohody s Rakouskem, Maďarskem a Slovenskem a o 14 dní později s Německem.