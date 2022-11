Hrajeme o dobré jméno klubu, burcoval před Partizanem kapitán Slovácka Daníček

Bělehrad - I když fotbalisté Slovácka už nemohou ze skupiny Evropské konferenční ligy postoupit a v nabité konkurenci skončí poslední, neztrácí tým podle kapitána Vlastimila Daníčka motivaci a při loučení na hřišti Partizanu Bělehrad bude hrát hlavně o dobré jméno klubu.

Daníček nastoupí do zápasu s kapitánskou páskou, kterou převzal od Michala Kadlece, který společně s Milanem Petrželou a Liborem Kozákem do Srbska vůbec nepřijel. "Jde o jméno klubu a o český koeficient, takže motivace je stále velká," řekl odchovanec mládežnické akademie Slovácka na tiskové konferenci před utkáním.

Slovácko o víkendu nehrálo ligu, zápas na Spartě byl kvůli posunutí předchozího duelu EKL s Kolínem odložen. "Po fyzické stránce nám to pomohlo, měli jsme den dva navíc na přípravu před odletem do Srbska. Před Partizanem nám to ulehčilo situaci, určitě to pomůže, ale pak se nám to zase nahromadí," řekl jednatřicetiletý defenzivní hráč.

Ve čtvrtek kolem sebe nebude mít zkušené parťáky Kadlece, Petrželu a Kozáka. "Šanci dostanou další kluci, musí ji chytnout za pačesy, máme široký kádr, protočíme to a popereme se o dobrý výsledek," konstatoval.

Podle Daníčka bude loučení s Konferenční ligou v Bělehradě jiné než první zápas doma, kdy Slovácko uhrálo s Partizanem remízu 3:3. "Oni jsou doma hodně silní. My se musíme soustředit sami na sebe a hlavní bude, jak se ukážeme my," doplnil.

Mrzí ho, že tribuny stadionu budou kvůli disciplinárnímu trestu prázdné, stejně jako v Nice. "Je to zajímavá situace, mrzí nás, že chybí fanoušci, nemůžeme si to užít, jak bychom si přáli. Je to škoda," řekl.

Ať už čtvrteční zápas dopadne jakkoliv, je Daníček přesvědčen, že zápasy na evropské scéně jeho, spoluhráče i celý klub obohatí. "Chtěli jsme to zkusit, bylo to hlavně krásné a myslím že můžu mluvit za kabinu, že to chceme zažít znovu. Evropa nám otevřela oči, poznali jsme různé fotbalové styly, hráčsky by nás to mohlo posunout dál, je to obrovská zkušenost pro všechny," uvedl Daníček.