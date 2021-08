Hradozámeckou noc navštívilo 10.000 lidí, nejvíc přišlo na Konopiště

Brno - Letošní ročník Hradozámecké noci, která se konala na 76 památkách v celém Česku, navštívilo podle předběžných údajů ke 23:00 asi 10.000 lidí. ČTK to sdělila Gabriela Froňková Dousková z Národního památkového ústavu. Nejvíce návštěvníků, a to 815, přišlo na zámek Konopiště, zámek Hradec nad Moravicí navštívilo 700 lidí a hrad Pernštejn, který byl hlavním centrem akce, 500 lidí. Čísla jsou nižší než v uplynulých letech, což je ale dáno také menším počtem zapojených památek.

Památek ve státní správě se letos do Hradozámecké noci stejně jako loni zapojilo 62, ubylo ale těch ostatních. Loni se do akce zapojilo 82 památek, které za večer navštívilo přes 18.000 lidí. V předcovidovém roce 2019 to ale bylo 96 památek s návštěvností 27.000 lidí a v roce 2018 dokonce 102 památek s návštěvností 34.000 lidí.

Hradozámecká noc se letos konala na 76 památkách, 14 z nich není ve správě Národního památkového ústavu. Hlavním centrem programu byl jihomoravský hrad Pernštejn a jeho nově otevřená Vrchnostenská zahrada. Kasteláni památek nebyli při přípravě programu nijak vázáni Rokem osvícenské šlechty, který NPÚ pro letošek vyhlásil. Například na jihočeském zámku Hluboká byl připraven program z dob, kdy se okolo zámku proháněly první automobily, na hradě Grabštejn v Libereckém kraji zase prohlídky na motivy pověstí z Lužických hor.