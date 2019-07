Praha - Hradní stráž plánuje využívání dronů i autonomních vozidel. Nasazeny by byly především při střežení zámeckého areálu v Lánech. Pořídí si také mobilní strážnici, která umožní střežení dočasných prezidentských sídel. ČTK to řekl velitel Hradní stráže Jiří Kývala. Hradní stráž čeká i obměna uniforem strážných, tradiční maskáče budou nahrazeny novými uniformami. Vojáci by také měli dostat nové zbraně, plánuje koncepce Hradní stráže.

Drony by měly v Lánech pomoct vojákům při střežení rozlehlého areálu. "Park je opravdu velký a využitím dronů ušetříme síly," poznamenal Kývala. Dron by se mohl například pohybovat po předem stanovené dráze nebo hlídkovat nad vybraným prostorem. Bezpilotní stroje by se ve výbavě Hradní stráže mohly objevit do roku 2024. O několik let později by je mohly doplnit pozemní autonomní systémy. Samoobslužná menší vozidla by se mohla pohybovat v odlehlejších částech zámeckého areálu a při jízdě by skenovala terén. Pokud by zjistila například pohyb nebo změny v terénu, na místo by se vydalo zásahové vozidlo, které by zjištěné informace ověřilo.

V plánu je tak výměna zbraní strážných. Dosud jednotky používají samopaly Scorpion Evo a v menší míře útočné pušky Bren. Právě počet "brenů" by se měl zvýšit, vojáci dostanou podle plánů jejich modernější verze Bren 2. Budou tak schopni střelby na delší vzdálenosti, což by mohli potřebovat v případě krize třeba v Lánech nebo při střežení dočasného sídla prezidenta. Hradní stráž také počítá s pořízením nových kulometů a zatím nespecifikované bezzákluzové zbraně, která nahradí granátomet RPG-7.

Koncepce dále počítá s pořízením dvou mobilních strážnic, které by Hradní stráži umožnily střežit dočasná sídla prezidenta. Budou mít podobu automobilu o velikosti dodávky, do kterého budou zabudovány potřebné systémy a budou skýtat i zázemí pro vojáky. Strážnici vyvíjí Vojenský technický ústav ve spolupráci s VOP Nový Jičín, řekl Kývala.

Do konce příštího roku Hradní stráž počítá s dokončením návrhu nových uniforem pro strážní jednotky. Měly by být vhodnější pro službu na Pražském hradě než klasické maskáče a doplnily by slavnostní uniformy od Theodora Pištěka z 90. let, které jsou používány při ceremoniálních příležitostech nebo při střežení vstupů do Hradu a které zůstanou zachovány. "Na konci příštího roku bychom měli mít veškeré průmyslové vzory," řekl Kývala. Na vývoji se podílí oděvní firma Koutný, která vyhrála výběrové řízení, společně s Centrem zabezpečení materiálem týlových služeb, armádními logistiky i samotnými strážnými. Uniformy by podle Kývaly měly být vzhledné a zároveň funkční. Barvy Hradní stráže zůstanou zachovány, měly by proto mít tmavomodrý vrch a šedé kalhoty.