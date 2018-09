Hradec Králové - Úspěšná série hokejisté Hradce Králové v extralize trvá. Mountfield porazil v 6. kole Karlovy Vary 4:2 a slaví šestou výhru v řadě. Východočeši, kteří již mají předehrané utkání 27. kola, prohráli jen na úvod soutěže na ledě Sparty.

Hradečtí trenéři opět pokračovali v rotaci brankářů. Byť v pátek vychytal Pavelka čisté konto proti Třinci, des se mezi tyče postavil Maxwell. Hradci to však nijak nevadí, také proti nováčkovi extraligy pokračoval ve výborných výkonech. První třetina byla jasně v jeho režii, hosté byli prakticky neustále pod tlakem.

Mountfieldu navíc zafungovala zbraň, která byla jeho značkou v minulé sezoně. V 7. minutě se domácí prosadili v přesilovce. Rosandič objel branku, puk se poté dostal na modrou čáru k Zámorskému, jehož nahození prošlo do sítě. Gólman Závorka měl totiž zakrytý výhled.

Hradec Králové byl jasně lepší, velké šance měli zkušení Graňák s Rákosem, dvakrát mohl skórovat kapitán Koukal. Nikdo z nich nedal, až Koukal ve třetí příležitosti nezaváhal. V 18. minutě se dostal společně s Chalupou do úniku dvou proti jednomu a po spoluhráčově přihrávce trefil nekompromisně horní roh.

Ve druhé třetině pokračoval hradecký nápor. Vedení domácích mohl zvýšit po úniku Vopelka či po Paulovičově přihrávce Miškář. Závorka byl však perfektní. Hosté se zvedl až po půlce zápasu, pomohla jim i jedna z přesilovek. V ní nejprve Skuhravého ránu vytlačil Maxwell ramenem, ale po chvíli se přesně trefil z úhlu trefil obránce Plutnar. Americký gólman ve službách Východočechů neměl šanci.

Energie se mohl dostat do hry, jenže Hradečtí její nadšení záhy uťali. Minutu po Plutnarově zásahu se puk odrazil ke zkušenému Kukumbergovi, který z první trefil horní roh. Pokračoval tak podvečer krásných branek - Koukalova, Plutnarova i Kukumbergova byly exkluzivní.

Ve třetí části Karlovy Vary vyrovnaly hru, snažily se zkorigovat skóre. Jenže Hradec jim odskočil na tři branky. Ve 45. minutě se sám před gólmanem ocitl Vincour a v klidu šanci proměnil. Hostům jejich snaha přinesla snížení o šest minut později. Jeden z hostů byl faulován ve vyložené šanci a následné trestné střílení skvěle provedl Havránek. Maxwella pokořil chytrým manévrem, po němž mu puk poslal mezi betony.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Vítězství si hodně vážíme. V zápase jsme sice měli optickou převahu, ale efektivita v zakončení byla špatná. Varům jsme nedokázali dlouho odskočit na třígólový rozdíl, a proto byl soupeř celý zápas nebezpečný. Mají rychlé útočníky, kteří čekali na naši chybu. Jsem rád, že jsme vyhráli, ale měli jsme hodně nevynucených ztrát, z čehož se musíme poučit do dalších zápasů."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Věděli jsme, že domácí hrají velmi dobře a ve velké pohodě. Že mají výborný pohyb. Na to jsme se snažili připravit. Vstup do utkání jsme ještě zachytili, měli jsme tam jednu dvě příležitosti, ale pak už měl Hradec jasně lepší pohyb. Donutil nás k mnoha chybám, které nekompromisně potrestal. Ještě jsme se mohli vrátit do utkání, když jsme dali gól v naší přesilovce, ale s jak velkým štěstím jsme ho dali, tak ještě s větší smůlou se k domácím velmi brzy odrazil puk a oni nám odskočili. Co se týče přístupu, nemůžu hráčům nic vytknout, ale domácí dominovali, byli jasně lepší a zaslouženě vyhráli."

Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlovy Vary 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. Zámorský (Vincour, Rosandič), 18. Koukal (M. Chalupa, Smoleňák), 36. Kukumberg (Bezúch, Vopelka), 45. Vincour (R. Pavlík, Dragoun) - 35. Plutnar, 51. T. Havránek z trest. střílení. Rozhodčí: Šír, Horák - L. Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 4684

Hradec Králové: Maxwell - Zámorský, Nedomlel, Cibulskis, Graňák, F. Pavlík, Rosandič, Š. Havránek - Smoleňák, Koukal, M. Chalupa - Vincour, Dragoun, R. Pavlík - Paulovič, Miškář, Rákos - Vopelka, Kukumberg, Bezúch. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

Karlovy Vary: Závorka - D. Krejčí, Sičák, Vágner, Podlipnik, Šenkeřík, Kovačevič, Plutnar - Flek, Balán, T. Rachůnek - Kohout, T. Mikúš, O. Beránek - Gorčík, Skuhravý, Lapšanský - Stloukal, Kverka, T. Havránek. Trenéři: Pešout a Mariška.