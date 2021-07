Hradecký Vašulín ozdobil ligový debut gólem, remíza s Bohemians ho ale bolela

Mladá Boleslav - Nadšený z prvoligové premiéry ozdobené gólem, ale současně zklamaný z remízy 1:1 byl po zápase s Bohemians 1905 hradecký fotbalista Daniel Vašulín. Třiadvacetiletého útočníka mrzelo, že aktivnější východočeský nováček z mnoha příležitostí vytěžil jedinou branku.

"Určitě nás to bolí. Cítili jsme sami na hřišti, že Bohemka neměla skoro žádné šance. Spíš ty vážné šance jsme měli my. Ale jeden gól je málo," řekl Vašulín na on-line tiskové konferenci.

V Mladé Boleslavi, kde má Hradec prvoligový domácí azyl kvůli nevyhovujícímu stadionu, otevřel skóre ve 14. minutě hlavou po centru Jana Mejdra. "Pro mě jako pro útočníka je každý gól strašně cenný, obzvlášť teď první prvoligový. Pro mě je to ohromná motivace makat dál. Věřím, že ještě nějaké góly v sezoně přidám a pomůžu mužstvu a potáhneme to takhle dál," uvedl Vašulín.

"Ligu jsem ještě nehrál a vůbec nevím, co od toho mám očekávat. Samozřejmě chci dát co nejvíc gólů, ale žádnou cílovou metu jsem si nedal," přidal autor osmi branek z minulého druholigového ročníku.

Bohemians vyrovnali v 53. minutě, kdy se po rohu a závaru v šestnáctce trefil David Puškáč. "To je jediná černá kaňka na našem výkonu. Jinak jsme do toho dneska všichni dali sto procent, každý to odjezdil. Myslím, že jsme ukázali, že na ligu máme," konstatoval Vašulín.

Pochvaloval si atmosféru na boleslavském stadionu, kam dorazilo 1216 fanoušků a z toho zhruba tisícovka z Hradce. "Když jsme šli na hřiště, tak i já osobně jsem měl husí kůži. Po takové době, co jsme hráli bez lidí, je tady krásný stadion, diváci jsou blízko. Bylo tady dost fanoušků z Hradce i z Bohemky a utkání mělo super atmosféru. Chtěli bychom jim za to poděkovat. Doufám, že sem budou jezdit," řekl bývalý hráč Chrudimi.

Vysloužil si velkou pochvalu od trenéra Miroslava Koubka. "Dan Vašulín byl pro nás stěžejní osobou na hrotu útoku. Svou typologií bude nepříjemný pro každou obranu. Můžeme se o něj opřít, můžeme naši hru zjednodušit a to nám sedí. Takový hráč je pro nás v tuto chvíli poklad," prohlásil kouč Hradce.