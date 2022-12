Hradecký soud uznal vinnými všech 20 obžalovaných v kauze podvodů s pojištěním

Hradec Králové - Krajský soud v Hradci Králové v kauze podvodů s úrazovým pojištěním dnes uznal vinnými všech 20 obžalovaných. Pěti lidem vyměřil trest vězení, ostatním uložil podmíněné tresty, některým zákaz činnosti či náhradu škody. Nejpřísnější trest, devět let vězení, dostal Eduard Pekař. Miroslavě Pragerové soud vyměřil souhrnný trest vězení v trvání sedmi let. Hrozilo jim až deset let vězení. Deset obžalovaných soud některých skutků zprostil. V kauze původně figurovalo 21 obžalovaných. Případ jednoho z nich byl ze zdravotních důvodů obžalovaného vyloučen k samostatnému projednání.

"Role Eduarda Pekaře je podle soudu dominantní," řekl předseda senátu krajského soudu Jan Šlosar. Podle něj soud i s přihlédnutím ke škodě, kterou Pekař podle obžaloby způsobil, více než 30 milionů korun, dospěl k závěru, že je třeba v tomto případě uložit trest v trvání devíti let odnětí svobody a také zákaz činnosti na dobu deseti let. Jednání obžalovaných mělo podle soudu znaky organizované skupiny.

Rozsudek není pravomocný. Vynesení rozsudku trvalo několik hodin. Většina obžalovaných dnes k soudu nedorazila, předem se omluvila. Obžaloba čítá přes 1000 stran, soudní spis více než 81.000 stran a jen rozsudek okolo 800 stran.

Všech 20 obžalovaných spáchalo podle soudu zločin pojistného podvodu, a to dílem dokonaný a dílem ukončený ve stadiu pokusu.

Obžaloba viní obžalované, že se podíleli na získávání peněz od pojišťoven za fiktivní úrazy, staré neléčené úrazy nebo za účelově prodlužované doby léčení u skutečných úrazů. Škoda je přes 50 milionů korun, z čehož asi 38 milionů bylo vyplaceno. Část peněz se podařilo kriminalistům zajistit.

Podle obžaloby šlo o organizovaný podvod, který spadá do období let 2010 až 2015 a zasahuje mimo jiné do Libereckého, Pardubického, Královéhradeckého nebo Středočeského kraje. Trestní stíhání bylo zahájeno pro zhruba 300 pojistných událostí. Případ začínal u pojišťovacích agentů nebo zprostředkovatelů. Takzvaní zprostředkovatelé jsou podle spisu čtyři a šest obžalovaných mělo za úkol vyhledávat nastrčené pojistníky. Po domluvě uzavírali s klienty smlouvy na úrazové pojištění na vysoké částky a pojistné sami platili. S pomocí devíti lékařů a dvou rehabilitačních pracovníků úrazy fingovali nebo zveličovali a uměle prodlužovali léčení, uvedla obžaloba.

Případ, který vyřešila pardubická krajská policie, spadá do kompetence pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové. Z kapacitních důvodů se vyhlášení rozsudku přesunulo do největší jednací síně soudu číslo 50 v budově soudu v centru Hradce Králové.