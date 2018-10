Ilustrační foto - Řidiči autobusů se sešli 29. prosince v terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové s hejtmanem Lubomírem Francem kvůli tendru na zajištění autobusové dopravy v Královéhradeckém kraji. Odboráři tvrdí, že zadávací podmínky postavené na co nejnižší nabídnuté ceně povedou ke stagnaci mezd řidičů a jejich platové diskriminaci a požadují zastavení soutěže. To však podle právních posudků, které má kraj k dispozici, není možné. Na snímku je jeden z řidičů stojící na zastávce na terminálu.

Ilustrační foto - Řidiči autobusů se sešli 29. prosince v terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové s hejtmanem Lubomírem Francem kvůli tendru na zajištění autobusové dopravy v Královéhradeckém kraji. Odboráři tvrdí, že zadávací podmínky postavené na co nejnižší nabídnuté ceně povedou ke stagnaci mezd řidičů a jejich platové diskriminaci a požadují zastavení soutěže. To však podle právních posudků, které má kraj k dispozici, není možné. Na snímku je jeden z řidičů stojící na zastávce na terminálu. ČTK/Taneček David

Hradec Králové - Královéhradecký kraj vyhlásil miliardový tendr na zajištění dotované autobusové dopravy od roku 2020 na deset let. Maximální hodnota zakázky je 7,72 miliardy korun bez DPH. Zájemci budou moci nabídky podat do 16. ledna 2019. Zakázka je rozdělena na osm územních oblastí. Vyhlášení veřejné zakázky v pondělí schválila rada kraje. Novinářům to dnes řekl první náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS).

Linkovou dopravu v kraji od ledna 2017 provizorně zajišťuje 12 dopravců. Smlouvy s nimi kraj uzavřel bez otevřené soutěže v režimu jednacího řízení bez uveřejnění.

Kraj předpokládá, že smlouvy s vítězi by hejtmanství mohlo uzavřít na přelomu března a dubna 2019. Dopravci by tak měli mít na přípravu zahájení dopravy pro kraj více než rok. Na základě zakázky by mělo být pro zajištění dopravy v celém kraji nasazeno 248 autobusů.

Plnění zakázky by mělo začít od změny jízdních řádů v září 2020. Pokud by z nějakého důvodu nemohl být tento termín splněn, bude zahájení posunuto k nejbližší celostátní změně jízdních řádů. Nejzazším přípustným termínem pro uzavření smluv je 31. srpen 2021.

"Od nových smluv s dopravci si slibujeme především zkvalitnění poskytovaných služeb tak, abychom mohli k využívání veřejné dopravy přesvědčit větší část veřejnosti," uvedl Červíček. Tendr kraj podle něj připravoval 18 měsíců, zadávací dokumentace má přes 1800 stran.

Součástí zadávacích podmínek je stáří autobusů. Průměrné stáří je stanoveno nejvýš na šest let, jednotlivého autobusu na 12 let. V tendru jsou i požadavky na počet nízkopodlažních vozidel, vnitřní teplotu a čistotu, na informační servis ve vozech a na zastávkách, na připojení k wi-fi nebo požadavky na odbavení cestujících i pomocí bankovních karet.

Jednotlivé oblasti jsou stanoveny pro Broumovsko, Náchodsko, Novoměstsko, Rychnovsko, Trutnovsko, Královédvorsko, Hradecko a Jičínsko. Zajištění autobusové dopravy bude mít přesah do sousedních krajů - Pardubického, Libereckého a Středočeského.

Rozsah dopravního výkonu kraj stanovil na 18,4 milionu kilometrů ročně. "V době platnosti uzavřené smlouvy je možné zvýšit či snížit rozsah výkonu v každé dílčí části zakázky až o 20 procent," uvedl vedoucí krajského odboru dopravy Tomáš Jurček. Při maximálním výkonu 22,08 milionu kilometrů ročně byla nejvyšší cena stanovena na 7,72 miliardy korun za deset let.

Součet maximální výše nabídkových cen v jednotlivých částech je pro první rok 677,2 milionu korun bez DPH. Kraj odhaduje, že po odečtení odhadovaných výnosů z jízdného může dosáhnout úhrada z krajského rozpočtu 436 až 466 milionů korun bez DPH za rok. Parametry soutěže počítají s indexací nákladů dopravce po dobu trvání zakázky, zajištěna je i úhrada růst mezd řidičů. Náklady na vjezd na autobusová nádraží bude hradit kraj, dopravci je do nabídek kalkulovat nebudou. Letos kraj počítá s náklady na dotovanou autobusovou dopravu na úrovni 370 milionů korun.

Hlavním kritériem pro určení vítěze bude cena, která má váhu 82 procent. Dvanáct procent připadá na kvalitu, vybavení a služby nad rámec požadavků tendru, osm procent na variabilní část ceny při změně rozsahu výkonu.

Zakázku kraj připravoval již v roce 2015, tehdy měla hodnotu 5,5 miliardy korun. "Původně měla pokrývat desetileté období od ledna roku 2017. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ale v roce 2016 pozastavil předběžným opatřením pokračování v tendru a v roce 2018 jej s definitivní platností zrušil," uvedl Červíček.

Protože kraj v původním tendru dopravce nevybral a nemohl smlouvy končící k 31. prosinci 2016 prodloužit, rozhodl se zadat dopravu od 1. ledna 2017 jednacím řízením bez uveřejnění. Kontrakty získalo 12 dopravců, kteří pro kraj už jezdili. Dopravu zajišťují i nyní a budou ji zajišťovat do doby, než na linky nastoupí vítězové nyní vypsaného tendru.