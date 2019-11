Hradecký kraj chce příští rok hospodařit se schodkem 400 mil. Kč

Hradec Králové - Královéhradecký kraj hodlá v roce 2020 hospodařit s rozpočtovým schodkem 400 milionů korun. Deficit chce kraj pokrýt z úvěru 400 milionů korun, který chce začít čerpat na přestavbu Oblastní nemocnice Náchod. Od letošního jara je kraj bez úvěrů, vyplývá z návrhu rozpočtu, který ČTK získala. Návrh rozpočtu projednala rada kraje, definitivně jej budou schvalovat zastupitelé 9. prosince.

Výdaje na investice chce kraj zvýšit z 1,3 na 1,5 miliardy korun. "V příštím roce chceme co nejvíce investovat do svého majetku - škol, nemocnic, domovů pro seniory a silnic," řekl ČTK radní pro finance Rudolf Cogan (Starostové a Východočeši).

Výdaje kraje by měly příští rok dosáhnout 5,4 miliardy korun a proti rozpočtu roku 2019 by měly být vyšší o 560 milionů. Příjmy kraje by měly vzrůst o půl miliardy korun na pět miliard korun, a to hlavně v důsledku meziročního navýšení daňových příjmů o 12,2 procenta na 4,6 miliardy Kč.

"Největší krajskou investicí v příštím roce nadále bude modernizace Oblastní nemocnice Náchod, což je projekt v hodnotě zhruba 1,6 miliardy korun," uvedl hejtman Jiří Štěpán (ČSSD). Stavba začala loni na jaře a konsorcium firem Geosan Group a BAK stavební společnost by s ní mělo být hotové v polovině roku 2020. Hejtman doplnil, že kraj investuje i do svých nemocnic v Jičíně, Trutnově a Rychnově nad Kněžnou.

Přes půl miliardy korun by kraj měl z rozpočtu dát příští rok na opravy a rekonstrukce silnic druhých a třetích tříd. Dotace autobusové a vlakové dopravy by měla příští rok vzrůst o 17 procent na 882 milionů korun. Zhruba 185 milionů korun by kraj měl rozdělit v dotačních programech, například na podporu rozvoje venkova či na sportovní a jiné aktivity. "S výdaji minimálně 36 milionů korun počítáme v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny," uvedl hejtman. Školství by mělo z krajského rozpočtu dostat 401 milionů, zdravotnictví 644 milionů a sociální věci 251 milionů Kč.

Královéhradecký kraj letos v dubnu splatil poslední část úvěru ve výši 148 milionů korun, který čerpal na investice. Stal se tím jedním z mála krajů v Česku bez dluhů. Za posledních deset let kraj celkem splatil půjčky ve výši 1,5 miliardy korun.

Finanční stabilitu kraje čtyřistamilionový úvěr podle Cogana neohrozí. Poznamenal, že hranice úvěrového zatížení je pro kraj na úrovni 2,5 miliardy korun.

Pro letošní rok kraj plánoval rozpočtový schodek 338 milionů korun, který měl vyrovnat z úvěru na stavbu nemocnice Náchod. "Úvěr jsme nakonec nečerpali. Vše jsme zvládli financovat z vlastních zdrojů, a to především díky zvýšení daňových příjmů," řekl Cogan. Uvedl, že rozpočet kraje by měl právě díky růstu daňových příjmů i letos skončit v plusu. Hospodaření kraje od roku 2013 pravidelně končí přebytky, loni přebytek činil 145 milionů korun.

Oproti zastupiteli schválenému rozpočtu se příjmy a výdaje kraje v daném roce postupně zvyšují o transfery peněz od státu, které jdou zejména na platy učitelů. Celkový objem rozpočtu by tak za letošní rok měl podle Coganova odhadu přesáhnout 15 miliard korun.