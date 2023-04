Hradecký Jergl: Čekám na to celou kariéru, abych získal nějakou medaili

Hradec Králové - Hokejový útočník Aleš Jergl z Hradce Králové touží po prvním úspěchu v extraligové kariéře. V dresu Mountfieldu už si v roce 2020 zahrál finále Ligy mistrů a teď by rád dosáhl na stupně vítězů i v domácí nejvyšší soutěži. Východočeši odstartují v úterý v Ostravě proti Vítkovicím semifinálové boje. Mezi nejlepšími čtyřmi týmy už byli v letech 2017 a 2018, pro Jergla to bude ale premiéra.

K postupu přes Liberec po výhře 4:1 na zápasy pomohl pěti body za dvě branky a tři asistence a je nejproduktivnější hráč týmu v play off. "Byla to těžká série. Věděli jsme, že to nebude lehké, protože Liberec je výborný tým. Dobře jsme se na to připravili, jsem strašně moc rád, že po nějaké dlouhé době, co se tady neudělal úspěch, jsme dokázali přes Liberec postoupit. Čekají nás další kola a věřím, že tým máme silný a může udělat ještě větší úspěch," řekl Jergl v nahrávce pro média.

Po základní části čtvrtý Hradec Králové sice vstoupil do série s pátými Bílými Tygry prohrou doma 2:4, ale pak čtyřikrát za sebou zvítězil a podle Jergla tým předvedl svoji opravdovou sílu. "V play off je to vždycky o jeden nebo o dva góly, tady se to ukázalo, že to bylo nahoru dolů. Řekli jsme si po prvním zápase, že takhle nemůžeme hrát. Nebyl to hokej, jaký se hraje v play off. Něco jsme si řekli v kabině a v těch dalších zápasech jsme se to snažili plnit a vyplatilo se," podotkl osmadvacetiletý odchovanec Kroměříže.

Proti druhému týmu základní část Vítkovicím očekává také vyrovnané souboje. "Bude to něco podobného. Vítkovice mají zkušený tým. Mají Muellera, Bukartse, Lakatoše. Tyto hráče si budeme muset nějak víc pohlídat, ale pokud budeme hrát všechny čtyři lajny stejný hokej jako doposud, tak si myslím, že Vítkovice to budou mít s námi hodně těžké," prohlásil Jergl, který do Hradce Králové přišel v roce 2019 z Olomouce.

Loni s Mountfieldem dosáhl na triumf v základní části, ale následovalo vyřazení s Mladou Boleslaví už ve čtvrtfinále. Teď věří, že tým má našlápnuto za úspěchem. "Já na to čekám celou kariéru, abych udělal nějaký výsledek a získal nějakou medaili. Pro mě je to velká motivace a myslím si, že nemluvím jen za sebe, ale i za celý tým. Vidina je ta medaile, takže určitě pro to uděláme maximum. Nachystáme se a doufám, že to zvládneme. Ukázali jsme si, že tým máme opravdu silný," konstatoval.

Potěšilo jej, že čtvrtfinále zvládl jeho celek už v pěti zápasech. "Vždycky, když je to na míň zápasů, tak si tým odpočine. Vítkovice hrály na šest, dalších více než šedesát minut v nohách je cítit. Věřím, že se to někde v té sérii ukáže. Budu věřit, že Vítkovice porazíme," podotkl Jergl.

Svěřenci trenéra Tomáše Martince se do Ostravy vydají už v pondělí. "Když budu mluvit za mě, tak je mi to vcelku jedno. Jet v den zápasu mi nedělá problém. Někteří kluci jsou na to ale zvyklí, že si jeden den dají takový odpočinkový od rodiny a od všech. Já to respektuju, jak jsme se takto domluvili, a věřím, že se dobře připravíme a dobře to zvládneme. Určitě bychom chtěli dvě výhry, to by bylo senzační. Ale minimálně jeden zápas tam musíme zvládnout," dodal Jergl.