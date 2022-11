Hradecká Galerie moderního umění koupila 650 děl, hlavně do sbírky Karla Tutsche

Galerie moderního umění v Hradci Králové zakoupila do svých sbírek další kolekce uměleckých děl z posledních padesáti let, 25. listopadu 2022. Na snímku je Trpaslík z cyklu Podivný Kelt z roku 2008 od Milana Knížáka.

Galerie moderního umění v Hradci Králové zakoupila do svých sbírek další kolekce uměleckých děl z posledních padesáti let, 25. listopadu 2022. Na snímku je Trpaslík z cyklu Podivný Kelt z roku 2008 od Milana Knížáka. ČTK/Taneček David

Hradec Králové - Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové zakoupila do svých sbírek další kolekce uměleckých děl z posledních padesáti let. Rozsáhlá akvizice za 1,5 milionu korun čítá více než 650 děl, z toho 489 prací doplňuje sbírku Karla Tutsche získanou galerií v roce 2021. ČTK o tom dnes informovali zástupci hradecké GMU. Galerie plánuje díla prezentovat příští tok na výstavě Akční umění východních Čech.

Fotogalerie

"Galerie moderního umění v Hradci Králové dokázala zakoupit do svých sbírek velice cenné kolekce uměleckých děl i přes výpadek financí ve státním rozpočtu," řekl ČTK ředitel hradecké GMU František Zachoval.

Součástí letošních akvizic je znovunalezený soubor sběratele Karla Tutsche, který obsahuje převážně menší formáty na papíře, jež byly v letech 1986 až 2008 součástí výstav brněnské galerie Na bidýlku. Kolekci utváří také práce předního českého a mezinárodně uznávaného umělce Jiřího Kovandy, který je ve sbírkách GMU zastoupen 107 díly, uvedli zástupci galerie.

"Ve spojení s vydáním kolektivní monografie multimediálního umělce Milana Langera bylo objeveno několik rozsáhlých kolekcí českého akčního umění. Jde především o originální práce ze 70. let Petra Štembery, Karla Milera, ale také reprezentativní konvolut performancí Jaroslava Richtra, Ladislava Plívy a Milana Langera," uvedl Zachoval.

Galerie se letos zaměřila také na práce umělců, kteří jsou spjati s Hradcem Králové. "Zakoupena byla díla Bronislavy Orlické, Bohumíra Komínka nebo Jana Šafránka. Z dříve konané výstavy falz Originál? Umění napodobit umění získala galerie práce od Tomáše Vaňka, Ivarse Gr?vlejse, skupiny Guma Guar, Alexeye Klyuykova a Ladislavy Gažiové," uvedla mluvčí GMU Gabriela Bučková.

Největší akvizicí hradecké GMU za posledních 30 let je podle ní nákup sbírky brněnského sběratele Karla Tutsche v roce 2021 čítající 800 uměleckých děl za 12 milionů korun. Loni galerie rozšířila také sbírku pohyblivého obrazu o dalších téměř 70 uměleckých děl téměř za 3,3 milionu korun. Podle zástupců GMU šlo o největší jednorázovou akvizici pohyblivého obrazu v ČR. V roce 2020 galerie zakoupila do svých sbírek 214 uměleckých děl za částku převyšující 4,5 milionu korun. Akviziční činností se GMU snaží doplnit své sbírky o důležité autorky a autory 90. let minulého století a nultých let. Nákupy umožnilo galerii především ministerstvo kultury z takzvaného Akvizičního fondu a příspěvek zřizovatele, kterým je Královéhradecký kraj.

Galerie moderního umění v Hradci Králové je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Sídlí v historickém centru města v pozdně secesní budově. Od roku 2008 má galerie ve své správě také dva soubory uměleckých děl, sbírku Galerie Vladimíra Preclíka a Křížovou cestu, což je cyklus sochařských děl přístupný ve volné přírodě nedaleko barokního Kuksu na Trutnovsku.