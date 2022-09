Hradec vyhrál v Karlových Varech, zářil Lalancette

Karlovy Vary - Hokejisté Hradce Králové vyhráli ve druhém kole extraligy v Karlových Varech 3:2 a potvrdili, že se jim na ledě Energie daří. Uspěli zde popáté za sebou. Dvěma góly a asistencí se na tom podílel kanadský útočník Christophe Lalancette. Západočeši prohráli i druhý duel v sezoně a nový trenér David Bruk tak čeká na premiérovou výhru na střídačce Západočechů.

Po slavnostním úvodu utkání, kdy dosavadní majitel klubu Karel Holoubek předal symbolické vlastnické žezlo novému majoritnímu vlastníkovi Dušanu Šenkyplovi, začali aktivněji hosté z Hradce Králové.

Ve 3. minutě se puk po střele Smoleňáka odrazil od zadního mantinelu a připravený Lalancette neměl problém otevřít skóre zápasu. Domácí mohli vzápětí srovnat, ale gólovou příležitost Černocha výtečným zákrokem zlikvidoval Růžička. Na druhé straně po faulech Dlapy a Havlína dostali hráči Mountfieldu příležitost hrát 21 vteřin přesilovku pěti proti třem, druhý gól ale nepřidali.

Největší šanci domácích nevyužil v první třetině kapitán Vondráček, ve 14. minutě trefil jen tyč.

Rozháranou desetiminutovku druhé části ukončila v polovině zápasu bitka mezi Koblasou a Filipem Pavlíkem, za kterou oba obdrželi pětiminutový trest. Ve 31. minutě po přečíslení dvou na jednoho a Jiskrově nezištné přihrávce Redlich bombou od mantinelu srovnal průběžný stav zápasu.

Hosté si však o minutu později vzali vedení zpět, kdy se při vyloučení Rachůnka v předbrankovém prostoru objevil Smoleňák a nadvakrát protlačil puk za Lukešova záda. Domácí v obraném pásmu často chybovali a Lalancette toho ve 36. minutě využil k navýšení vedení Východočechů. Na branky bohaté druhé dějství ukončil ve 38. minutě prudkou střelou z pravého kruhu reprezentant Černoch a vrátil tak Energii opět na dostřel.

Závěrečná třetina se z obou stran již odehrálo bez větších příležitostí a Hradec Králové si jistým výkonem v obraně a napadáním již na útočné modré čáře pohlídal jednobrankové vedení. Domácím se nepodařilo vyrovnat ani v power play.

Hlasy trenérů po zápase:

David Bruk (Karlovy Vary): "Jsme samozřejmě zklamáni z výsledku, byl to domácí zápas, byla tady oslava, hodně lidí, chtěli jsme body. I po zápase v Brně, kde jsme dostali šest branek, jsme měli ambice body získat. V první třetině jsme byli trošku nervózní. Hradec má velmi silný a zkušený tým, takže jsme měli trošičku respekt. Zápas jsme nakonec odehráli velice dobře, klíčem byly přesilovky, které se nám vůbec nedařily. Nedokázali jsme dát branku a soupeř ano. V momentě, kdy to bylo o branku, tak ve třetí třetině měl soupeř hru před sebou, výborně bránil, vyhazoval nám puky na zakázané uvolnění a nepouštěl nás do vyložených šancí. Hodně jsme tlačili, ale bez nějaké velké šance."

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Myslím, že jsme měli pomalejší začátek, který byl možná ovlivněný i ceremoniálem před zápasem, kdy kluci vychladli. Z naší strany byla poměrně slušná první třetina. Ve druhé, kdy se nám podařilo vést o dvě branky, tak jsme hráli zbytečně riskantní hokej a hlavně gól před koncem druhé třetiny nás mrzí, tam jsme zbytečně propadli. Začali jsme hrát hokej nahoru dolů. Musím ale kluky pochválit za třetí třetinu, kterou odmakali. Jsme rádi, že jsme zápas dotáhli do vítězného konce."

HC Energie Karlovy Vary - Mountfield Hradec Králové 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 31. Redlich (Jiskra), 38. Černoch (Kohout, Koblasa) - 3. Lalancette (Smoleňák, Ščerbak), 33. Smoleňák (Lev, Lalancette), 36. Lalancettem (Ščerbak, McCormack). Rozhodčí: M. Sýkora, Micka - Gerát, Hynek. Vyloučení: 4:5, navíc Koblasa - F. Pavlík oba 5 min. Využití: 0:1. Diváci: 3582.

Karlovy Vary: Lukeš - Plutnar, Bartejs, Dlapa, Bernad, Pulpán, Havlín, Rohan - Hladonik, Gríger, Rachůnek - Kohout, Černoch, Koblasa - Kofroň, Baláž, O. Beránek - Vondráček, Jiskra, Redlich. Trenér: Bruk.

Hradec Králové: J. Růžička - Blain, Kalina, F. Pavlík, Pilař, McCormack, Nedomlel, Jank - Jergl, Kevin Klima, Okuliar - Lev, Cingel, Štohanzl - Ščerbak, Lalancette, Smoleňák - Kelly Klima, Zachar, R. Pavlík. Trenér: T. Martinec.