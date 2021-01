Hradec vyhrál v Brně a přerušil jeho sérii sedmi zápasů s body

Brno - Hokejisté Hradce Králové vyhráli ve 36. kole extraligy v Brně 2:1, když vítěznou branku dal ve 28. minutě Radek Smoleňák. Mountfield tak vyhrál s Kometou i druhý vzájemný zápas sezony a v tabulce zůstal šestý. Naopak domácí tým nebodoval poprvé v tomto kalendářním roce a po sedmi předchozích duelech, z nichž jen jeden prohrál v prodloužení. V tabulce je Kometa stále devátá.

Svižnou první třetinu načala už po 18 vteřinách nebezpečná střela Kevina Klímy, kterou ale zlikvidoval Vejmelka. Brněnský gólman se blýskl i při střele Růžičky, což signalizovalo, že hosté byli více aktivnější a více se cpali před branku Komety.

Vyplatilo se jim to v 16. minutě, domácí nedokázali vyhodit puk do středního pásma a v závaru před Vejmelkou se nejlépe orientoval francouzský útočník Perret a svým devátým gólem v sezoně otevřel skóre utkání.

Brno mělo největší šanci úvodního dějství ve 13. minutě, ale Plášek trefil jen břevno. K vyrovnání se Kometa dostala ve 24. minutě při své třetí početní výhodě, kombinaci Holíka a Zaťoviče nekompromisně pod břevno uklidil Klepiš a zaznamenal tak svůj pátý gól v sezoně.

Misku vah ve vyrovnaném zápase na svou stranu převážili hosté také v přesilové hře, kdy sražený puk zasunul za bezmocného Vejmelku Smoleňák. Vedoucí gól nastolil mírnou převahu Mountfieldu, který diktoval tempo hry, kontroloval střední pásmo a nepouštěl Brňany do větších střeleckých příležitostí.

Ve třetí třetině pokračoval Hradec v tomto stylu hry, dobře bránil, rychle přecházel do protiútoků a byl důraznější před brankou. Brno se jen těžko dostávalo do přečíslení a Lukešova ohrožení. Hradec zvládl poslední minuty velmi dobře takticky a nepustil Kometu do závěrečného tlaku.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Zachrla (Brno): "Dnes to z naší strany nebyl optimální zápas, trochu jsme tahali za kratší konec co se týče silovosti, tím pádem nás soupeř přehrával. Neměli jsme tlak na brankoviště, nedali jsme z toho žádný gól, což byla útočná kaňka na tomto duelu. Zámorský nehrál po dohodě klubů, protože je u nás z Hradce na hostování. Chyběla nám jeho kvalita, ale není to o jednom hráči. Bylo to o zvládnutí zápasu celým týmem."

David Kočí (Hradec Králové): "Bylo to pro nás těžké utkání jako vždy tady v Brně, těší nás tři body. Chtěli jsme hrát aktivní hokej po celý zápas, což se nám dařilo. Jen někdy jsme měli problémy, když nám soupeř unikl, ale přečíslení dvou na jednoho neproměnil. Podržel nás gólman Lukeš a i díky jemu jsme dotáhli zápas do vítězného konce."

HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 24. Klepiš (Zaťovič, P. Holík) - 16. Perret (Smoleňák, Čáp), 28. Smoleňák (F. Pavlík, Koukal). Rozhodčí: Hradil, Horák - J. Svoboda, Šimánek. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Bez diváků.

Brno: Vejmelka - Barinka, F. Král, Freibergs, Mlčák, S. Svozil, Gulaši, Kučeřík - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Klepiš, V. Němec, Valský - L. Horký, Kusko, Plášek - T. Šoustal, F. Dvořák, D. Bondra. Trenér: L. Zábranský st.

Hradec Králové: Š. Lukeš - Blain, Nedomlel, Pilař, F. Pavlík, Šalda, Gaspar, Čáp - Orsava, Koukal, Kevin Klíma - Kelly Klíma, V. Růžička ml., J. Sklenář - Smoleňák, Cingel, Perret - Lev, Morong, Zachar. Trenér: V. Růžička st.