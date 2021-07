Hradec vstoupil do další části přípravy na extraligu, chybí Smoleňák

Hradec Králové - Pod vedením staronového trenéra Tomáše Martince dnes zahájili další část přípravy na extraligovou sezonu hokejisté Hradce Králové. Nástupci Vladimíra Růžičky se na ledě hlásila řada zejména zahraničních posil, chyběl jen kapitán Radek Smoleňák, jenž si při tréninku "na suchu" obnovil zranění z předešlého ročníku nejvyšší soutěže.

"Jaký byl první trénink? Klasický… Přestože jsme chodili přes léto na led, ne všichni kluci s námi trénovali, takže pro některé to bylo náročnější. Kluci mají novou výstroj, určitě budou mít otlaky z bruslí, ale teď je důležité, aby se o sebe postarali, byli zdraví a mohli trénovat,“ uvedl Martinec na klubovém webu.

Sedmačtyřicetiletý Martinec vedl Mountfield jako hlavní kouč v letech 2018 až 2020. V průběhu druhé sezony se k němu přidal Růžička, jenž poté převzal vládu nad týmem sám. Nyní bude Východočechy řídit Martinec společně s Ladislavem Čihákem a Petrem Svobodou. A k dispozici budou mít obměněný kádr.

V Hradci Králové skončili například brankář Marek Mazenec,obránce Dominik Graňák nebo útočník Vladimír Růžička mladší. Na jejich místa přišla řada zahraničních posil - brankář Henri Kiviaho, obránce Graeme McCormack a útočníci Ahti Oksanen, Christophe Lalancette nebo Patrik Lamper. Obranu vyztuží i Petr Kalina.

"První měsíc bude objem tréninků velký, postupně to ale budeme zkracovat, intenzita se bude zvyšovat a všechno půjde do rychlosti. Desátého září chceme být co nejlépe připraveni na start extraligy," řekl Martinec, jehož svěřence by mělo čekat jedenáct přípravných zápasů. První odehrají ve čtvrtek 5. srpna proti partnerskému týmu v první lize Vrchlabí. Generálkou na 1. kolo nejvyšší soutěže bude ve čtvrtek 2. září duel s Olomoucí.