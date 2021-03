Hradec opět porazil Litvínov a je krok od postupu

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili ve druhém zápase předkola play off extraligy Litvínov 3:1 a v sérii hrané na tři výhry vedou 2:0. Domácí rozhodli ve druhé třetině, ve které si vypracovali dvoubrankový náskok. Východočeši porazili Vervu posedmé za sebou a v sobotu si mohou na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově zajistit postup do čtvrtfinále.

Hosté se museli obejít bez potrestaného kapitána Hübla, místo kterého se do sestavy dostal Helt. V elitní přesilovkové formaci Vervy klíčového hráče Severočechů nahradil Svoboda a hned v první početní výhodě o sobě dal vědět, při Orsavově trestu trefil dvakrát tyč.

Litvínovští byli aktivní, ale v obraně pozorně hrající domácí je do velkých šancí nepouštěli. A v 15. minutě sami udeřili: skóre otevřel po krásné individuální akci obránce Šalda, jenž přešel přes dva hráče soupeře a trefil se pod horní tyč.

Východočeši se poté ubránili při Perretově trestu, v dobré pozici nepřesně zakončoval Cibulskis, v závěru první třetiny ale Litvínov vyrovnal. Ve třetí početní výhodě překonal Mazance poprvé v sérii po rychlé kombinaci se Svobodou přesně zakončující Pospíšil.

Ve 24. minutě byl vyloučen Lukeš a Mountfield stejně jako ve středu využil hned první přesilovku. Litvínovští se zapomněli v útoku a po rychlém kontru překonal Godlu Orsava. Prakticky vzápětí mohl vyrovnat Jarůšek, Mazance však nepřekonal. Severočeši byli střelecky aktivní, domácí ale efektivnější. V 39. minutě je přiblížil výhře Koukal, který tečoval Nedomlelovu střelu od modré čáry.

Zdramatizovat duel mohl hned na začátku třetí třetiny Zdráhal, královéhradeckého gólmana však nepřelstil. Šanci Kevina Klímy na druhé straně zastavily hned dva fauly hostů, v následné přesilovce se však do největší šance dostal polský útočník ve službách Vervy Zygmunt. V 52. minutě nepřekonal Mazance ani Hanzl a Hradec Králové udržel vedení i při závěrečné power play soupeře.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička (Hradec Králové): "Bylo to opět těžké a vyrovnané utkání, soupeř hrál dobře. Byl to zápas nahoru dolů a bylo důležité, že poté, co soupeř vyrovnal na 1:1, se nám povedlo v přesilovce dát na 2:1. Rozhodly maličkosti. Jsem rád, že jsme zápas ve třetí třetině dohráli velice dobře. Byli jsme aktivní a bylo vidět, že Litvínovu to dělá trošku problémy. Udělali jsme druhý krok, ale hraje se na tři vítězství a my potřebujeme udělat ještě jeden krok."

Vladimír Országh (Litvínov): "Byl to velmi podobný zápas jako ve středu. Měli jsme slabší začátek, na konci první třetiny jsme vyrovnali a myslím si, že ve druhé třetině jsme byli lepší. Když jsme získávali momentum na naši stranu, tak jsme v oslabení chybovali, dostali jsme gól, hned nato i třetí. Proti mužstvu jako je Hradec se to těžko otáčí. Musíme být daleko důraznější. V zakončení hoříme, máme šance, ale chybí tam důraz do brány. Jeden gól ve dvou zápasech je málo a pokud chceme postoupit, musíme jich dát více. Snaha tam byla, ale něco tam chybí. Je potřeba, aby někteří hráči vystoupili z komfortní zóny."