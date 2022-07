Hradec na úvod ligy zdolal Slavii a podruhé po sobě ji obral o body

Mladá Boleslav - Fotbalisté Slavie v prvním kole nové ligové sezony překvapivě prohráli s Hradcem Králové v jeho mladoboleslavském azylu 0:1. Zápas před vyprodaným hledištěm rozhodl v 54. minutě Daniel Vašulín po dlouhém nákopu od brankáře. Východočeši navázali na vítězství 4:3 z posledního vzájemného duelu z úvodu nadstavbové části minulého ročníku a pražského favorita obrali o body podruhé za sebou.

Slavii nevyšla generálka na čtvrteční úvodní zápas 3. předkola Evropské konferenční ligy s Panathinaikosem Atény. Úřadující český vicemistr v součtu s uplynulým ročníkem ztratil body popáté z posledních šesti utkání nejvyšší soutěže. Hradec se v lize radoval z vítězství po třech porážkách za sebou.

Slávistický trenér Trpišovský udělal hned osm změn oproti čtvrteční odvetě 2. předkola Evropské konferenční ligy proti St Joseph's (7:0) a před úvodním duelem s Panathinaikosem nasadil papírově silnější základní sestavu. V zahajovací jedenáctce Hradce nechyběl Vlkanova, který nakonec zůstal v týmu "Votroků", byť o něj v létě usilovali Vršovičtí. Kapitán domácích nastoupil k 50. prvoligovému utkání.

Pražané podle předpokladů více drželi míč, ale do velkých šancí se za celý první poločas nedostali. Aktivní byl zejména Traoré. Ve 28. minutě nadějným volejem trefil obránce a chvíli před pauzou pak jeho ránu zpoza vápna nadvakrát zlikvidoval gólman Reichl. Jurečka už se k dorážce neprotlačil.

Po změně stran zahrozil Douděra, jehož ránu z úhlu domácí brankář vykopl na roh. Krátce po něm Východočeši překvapivě otevřeli skóre. Reichlův dlouhý výkop si na útočné polovině zpracoval Kubala, vysunul Vašulína a ten v 54. minutě prostřelil Mandouse. Čtyřiadvacetiletý útočník otevřel skóre i v posledním vzájemném duelu při výhře 4:3.

Kouč Pražanů Trpišovský zareagoval hned trojnásobným střídáním a na trávník poslal Provoda, Ševčíka a Lingra. Slávisté poté dlouhé minuty obléhali královéhradeckého vápno, ale k velkým šancím se nemohli dostat.

Až v poslední minutě napálil odražený míč Ousu a domácí podržel Reichl. V závěru nastavení pak královéhradecký brankář zareagoval i na centr, který tečoval jeho spoluhráč Smrž, a balon vyrazil na roh. Slavia navázala na porážku se Spartou ze závěru nadstavby minulé sezony a první kolo prohrála poprvé od roku 2015.

Hlasy po utkání:

Miroslav Koubek (trenér Hradce): "Prožíváme podařený start do nového ročníku. Jsme velmi spokojeni, je to určitě nečekané vítězství. Myslím, že jsme dobře splnili naši strategii vedení boje. Dokud jsme měli hodně sil, chtěli jsme napadat Slavii co nejvýš a narušovat jí její kombinaci. Fungovalo to, Slavia toho v první půli kromě jedné střely Traorého moc neměla. Mohli jsme mít lepší protiútoky. Věděli jsme, že nám dojdou síly, tento způsob je velmi náročný. Věděl jsem, že postupem času tam budou muset jít hráči z lavičky a zároveň jsem měl obavy z lavičky Slavie. Nastoupil scénář B, jestli to uhrajeme z bloku. Podařilo se, v závěru nás několikrát podržel Reichl. Myslím, že to vítězství není nezasloužené."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "V prvním poločase jsme byli málo nebezpeční do ofenzivy. V druhé půli jsme dopustili to samé co v minulém zápase. Udělali jsme po jednoduché situaci hrubku v obraně, soupeřův útočník šel sám na bránu a dal gól. O to jsme si zápas udělali těžší. Ke konci jsme se dostali do tlaku, ale kromě jedné situace jsme se nedokázali dostat před soupeřovy hráče. Nedali jsme gól, jsem nespokojený a strašně zklamaný. Je to první kolo, přijela sem spousta lidí, měli jsme tu domácí prostředí a na můj vkus jsme předvedli hrozně málo. Zápas si vyhodnotíme, ale ve čtvrtek nás proti Panathinaikosu bude čekat úplně jiné utkání s jiným průběhem."

FC Hradec Králové - Slavia Praha 1:0 (0:0)

Branka: 54. Vašulín. Rozhodčí: Zelinka - Hájek, Kříž - Franěk (video). ŽK: Kučera, Reichl - Douděra. Diváci: 5000 (vyprodáno).

Hradec: Reichl - Klíma, Čech, Smrž - Harazim, Kučera, Kodeš, Vlkanova, Leibl (16. Rybička) - Kubala (73. Rada), Vašulín (83. Prekop). Trenér: Koubek.

Slavia: Mandous - Douděra, Ousou, Santos (75. Tecl), Oscar - Holeš, Tiéhi (72. M. Jurásek) - Usor (58. Provod), Traoré (59. Ševčík), Ewerton - Jurečka (59. Lingr). Trenér: Trpišovský.