Hradec má v Ostravě druhou možnost postoupit do finále

Ostrava - Další pokus uzavřít sérii v semifinále play off extraligy proti Vítkovicím a dovršit tak historický postup do boje o zlato budou mít v úterý hokejisté Hradce Králové. Přes velmi vyrovnaný průběh série měli už mečbol, který neproměnili, před pokračováním v soupeřově aréně vedou 3:1. Ostravané mohou naopak udělat po minulém úspěchu (2:1) na východě Čech další krok k tomu, aby se naplno vrátili do boje o postup. Zápas začne v 17:30.

Druhý tým tabulky po základní části věří v obrat, byť se v play off extraligy otočit sérii z 0:3 na zápasy dokud nikomu nepodařilo. "Cítil jsem z hráčů obrovskou sílu a chuť. Ještě nechceme končit. Hrajeme doma, čekáme plnou halu, výbornou atmosféru a věříme, že i díky tomu se nám může podařit ten zápas zvládnout, abychom si zapsali druhou výhru," řekl trenér Miloš Holaň.

"Prostě teď chceme vyhrát každý zápas a tu sérii otočit. Nehledíme na to, jestli to už někdo ve světě dokázal, zatímco tady v extraligovém play off se to nikomu nepovedlo. Budeme bojovat a věřím, že to zvládneme otočit, abychom byli třeba právě my těmi prvními v historii, kdo to dokáže u nás. Věřím, že naše obětavost nám může přinést úspěch," uvedl obránce Patrik Koch.

Jeho tým inkasoval za první dva domácí duely série v základní hrací době jen dva góly, přesto opouštěl led jako poražený. První úspěch v sérii mohli Vítkovičtí slavit až poté, co dostal ve čtvrtém souboji místo Aleše Stezky přednost Lukáš Klimeš. "Ať už je to jeden gólman, nebo ten druhý, máme za sebou vždy oporu, což je pro nás strašně příjemné," prohlásil Koch.

Královéhradečtí si po třetím vítězství přáli skončit hned doma po utkání číslo čtyři a ušetřit síly na sérii o titul, ale místo toho musí o finále dál tvrdě bojovat. "Nedá se nic dělat, musíme rychle zregenerovat a s hlavou nahoru jet do Ostravy," řekl trenér Tomáš Martinec.

Mužstvo věří, že ho jeden dílčí nezdar, který přišel v součtu se čtvrtfinálovými souboji s Libercem po sérii sedmi výher, nijak nevykolejí. "Domácí prohra nám nijak plány nekomplikuje. Pořád vedeme 3:1, což je skvělé. Říct nám to někdo před sérií, brali bychom to všema deseti. Série je pořád super rozehraná, chybí nám udělat poslední krůček, který bývá samozřejmě nejtěžší. Teď si pro čtvrtý bod budeme chtít dojít v Ostravě," konstatoval obránce Filip Pavlík.

"Jdeme zápas od zápasu, každý chceme vyhrát a věříme tomu, že se to určitě povede. Sil máme dost a myslím si, že to je vidět. Máme výborně rozehranou sérii a stačí udělat jeden krok. Pevně věřím, že si za tím půjdeme a zvládneme to co nejdřív," uvedl útočník Jan Eberle.

