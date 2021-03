Hradec Králové vyhrál v Litvínově 5:1 a postoupil do čtvrtfinále

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Hradce Králové vyhráli třetí utkání předkola play off extraligy v Litvínově 5:1, ovládli sérii 3:0 a ve čtvrtfinále budou hrát s Libercem. Mountfield rozhodl už v úvodní třetině, po níž díky brankám obránců Radima Šaldy, Jérémieho Blaina a útočníka Jakuba Orsavy vedl 3:0.

Další branky vítězů dali ve druhé části Marek Zachar a Radek Smoleňák, za Vervu snížil ve 45. minutě Richard Jarůšek. Hradec Králové si od zisku extraligové licence v roce 2013 po příchodu Mountfieldu z Českých Budějovic zahraje čtvrtfinále i posedmé za sebou. Verva, které se vrátil do sestavy po jednozápasovém disciplinárním trestu centr Viktor Hübl, na účast mezi osmi nejlepšími čeká od roku 2017.

Do vedení se dostali Východočeši v páté minutě, kdy Šalda u pravého mantinelu oklamal Svobodu, nabruslil před branku a prostřelil Godlu mezi betony. Litvínov se snažil odpovědět, ale Mazanec, který ve dvou zápasech doma inkasoval pouze jednou, zůstával neprůstřelný.

Ve 14. minutě se dočkali domácí při Nedomlelově vyloučení první přesilové hry v zápase, ale během ní hráli v šesti a zkrácenou početní výhodu hostů v čase 16:29 využil střelou od modré čáry Blain. Těžil z Lvovy clony před Godlou. Za 58 sekund už to bylo 3:0. Růžičkova přihrávka se od bránícího Ščotky odrazila k Orsavovi, který se prosadil bekhendovým zakončením.

Do druhé třetiny nahradil v brance domácích Godlu Zajíček a inkasoval ve 27. minutě. Do úniku se dostal Zachar a zakončil jej bekhendovým blafákem. Za dalších 31 sekund už to bylo o pět gólů. Cibulskis napadaný Pilařem za brankou přenechal puk Smoleňákovi a kapitán Mountfieldu u levé tyče zasunul puk do branky.

Litvínov nesebral Mazancovi čisté konto ani při Sklenářově vyloučení, hradecký gólman si poradil i se střelou Františka Lukeše ve 36. minutě a změnu stavu nepřinesla ani další přesilovka Severočechů na přelomu druhé a třetí třetiny.

Až ve 45. minutě vyzrál na Mazance Jarůšek střelou z levého kruhu. Litvínovští se ještě snažili zkorigovat výsledek, ale před Mazancem neuspěl necelých osm minut před koncem Zygmunt. Zajíček si ještě poradil se Zacharovým únikem.

HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové 1:5 (0:3, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 45. Jarůšek (Cibulskis) - 5. Šalda (Perret, Lev), 17. Blain (Kevin Klíma), 18. Orsava (V. Růžička ml.), 27. Zachar (Perret, V. Růžička ml.), 28. Smoleňák. Rozhodčí: Hradil, R. Svoboda - Brejcha, Axman. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Bez diváků. Konečný stav série: 0:3.

Litvínov: Godla (21. Zajíček) - Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Demel, D. Zeman, Kudla - P. Zdráhal, Žejdl, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - P. Svoboda, M. Hanzl, M. Látal - Havelka, Gerhát, Zygmunt. Trenér: Országh.

Hradec Králové: Mazanec - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Šalda, Graňák, Jank - Jergl, Kevin Klíma, Kelly Klíma - Orsava, V. Růžička ml., J. Sklenář - Zachar, Lev, Perret - Smoleňák, Koukal, Pilař - J. Veselý. Trenér: V. Růžička st.