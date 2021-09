Hradec Králové vyhrál v Budějovicích 1:0 a potvrdil vítězství nad Plzní

České Budějovice - Fotbalisté nováčka Hradce Králové v 7. kole první ligy zvítězili v Českých Budějovicích 1:0. Jediný gól vstřelil v úvodu druhého poločasu Daniel Vašulín. "Votroci" tak v nejvyšší soutěži podruhé za sebou vyhráli nejtěsnějším výsledkem a potvrdili triumf nad Plzní. Jihočeši naopak podruhé v řadě utrpěli porážku 0:1.

Budějovičtí, kteří nastoupili i s posilou Van Burenem v základní sestavě, byli v prvním poločase aktivnější a více kontrolovali míč, ale do větších příležitostí se nedostali. V 16. minutě vystřelil domácí záložník Hora, ale hradecký brankář Fendrich jeho pokus vyrazil. Stejní aktéři se spolu utkali i ve 23. minutě. Hora opět zkoušel Fendricha překonat, ale ani ve své druhé šanci neuspěl.

Ve 30. minutě se protlačil mezi stopery hostů českobudějovický útočník Bassey, jehož střela však postrádala větší důraz, proto i v tomto případě Fendrich zasáhl. " V prvním poločase naše hra ještě snesla nějaké měřítko, měli jsme tam nějaké střely a možnosti," uvedl českobudějovický trenér David Horejš.

Hradec Králové byl v první části v útočné fázi nebezpečný hlavně při rozích. Po jednom z nich měl těsně před přestávkou velkou příležitost Vašulín, ale v nastaveném čase první půle hostující útočník hlavičkoval těsně vedle branky.

Východočechy zřejmě šance nabudila a v druhé půli byli směrem dopředu mnohem odvážnější. A právě Vašulín vstřelil v 53. minutě gól, když v těžké pozici a prakticky zády k brance patičkou chytře tečoval Vlkanovovu přihrávku z pravé strany.

Hosté navíc mohli v 66. minutě své vedení navýšit, když se v dobré pozici ocitl Vlkanova, ale jeho blokovaný pokus skončil vedle. "Líbilo by se mi, pokud bychom dokázali dát více než jednu branku, ale na druhou stranu musím uznat, že i domácí měli šance a podržel nás gólman. Nicméně je pravda, že produktivita nás trápí a musíme se tím dnes a denně zabývat," řekl trenér vítězného týmu Miroslav Koubek.

České Budějovice sice ke konci zápasu více kontrolovaly hru, ovšem žádnou výraznější šanci si nevypracovaly. Výjimkou byla Mršičova střela v nastaveném čase, ale Fendrich byl opět na místě. "ve druhé části to bylo z naší strany hodně špatné. Tam mi chybělo úplně všechno. Chyběly tam emoce, zápal, chuť něco s výsledkem udělat a myslím si, že jsme si nevytvořili ani soustavný tlak. Jestli chceme pomýšlet na to, abychom doma bodovali, tak musíme soupeře víc přimáčknout a dostat pod větší tlak," prohlásil Horejš.

Hradec v první lize porazil Budějovice po šesti zápasech a poprvé od března 2011. Na hřišti Dynama naplno bodoval poprvé od dubna 1996.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Prohra doma nás hodně mrzí. V prvním poločase naše hra ještě snesla nějaké měřítko, měli jsme tam nějaké střely a možnosti. Ale ve druhé části to bylo z naší strany hodně špatné. Tam mi chybělo úplně všechno. Chyběly tam emoce, zápal, chuť něco s výsledkem udělat a myslím si, že jsme si nevytvořili ani soustavný tlak. Jestli chceme pomýšlet na to, abychom doma bodovali, tak musíme soupeře víc přimáčknout a dostat pod větší tlak. Prostě i takové zápasy jsou, že je musíte dotahovat, ale my měli hlavy dole. Chtěli jsme to změnit střídáním, ale ani to se nám nepovedlo. Čekal jsem od týmu mnohem víc, ale musíme si to rozebrat a pracovat dál."

Miroslav Koubek (trenér Hradce Králové): "Poměrně jsme překvapili v posledním kole s Plzní, kdy jsme vyhráli. Teď pro nás bylo docela významné, že jsme nečekané vítězství dnes dokázali zpodobnit do dalšího nečekaného vítězství na těžké půdě Českých Budějovic, které mají velice solidní mužstvo. Díky těm dvěma zápasům za šest bodů si můžeme na chvilku zhluboka vydechnout, protože předtím jsme byli v tabulce pod tlakem. Pro nás bylo důležité, abychom se takticky připravili na největší zbraně soupeře, což je v případě Českých Budějovic rychlý přechod do útoku. To se nám podařilo a dokázali jsme soupeře udržet na uzdě, i když jsme v některých pasážích byli pod tlakem. Líbilo by se mi, pokud bychom dokázali dát více než jednu branku, ale na druhou stranu musím uznat, že i domácí měli šance a podržel nás gólman. Nicméně je pravda, že produktivita nás trápí a musíme se tím dnes a denně zabývat."

Dynamo České Budějovice - FC Hradec Králové 0:1 (0:0)

Branka: 53. Vašulín. Rozhodčí: Ginzel - Mokrusch, Ratajová. ŽK: Talověrov - Mejdr. Diváci: 2842.

Sestavy:

Č. Budějovice: Vorel - Sladký (75. Tolno), Králik, Talověrov, Čolič - Čavoš (75. Vais), Hellebrand - Van Buren, Hora (80. Havel), Mihálik (57. Mršič) - Bassey (57. Škoda). Trenér: Horejš.

Hradec: Fendrich - Donát, Král, Leibl (44. Čech) - Mejdr, Kodeš, Rada, Novotný - Dvořák, Vlkanova (84. Prekop) - Vašulín (73. Kubala). Trenér: Koubek.