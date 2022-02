Hradec Králové vyhrál posedmé za sebou, v Mladé Boleslavi uspěl po nájezdech

Mladá Boleslav - Hokejisté Hradce Králové zvítězili v 55. kole extraligy v Mladé Boleslavi 3:2 po samostatných nájezdech a po sedmé výhře za sebou unikli v čele tabulky druhému Třinci na rozdíl dvou bodů. Devátý Bruslařský klub naopak prohrál osmý z posledních devíti duelů.

Za domácí mohl otevřít skóre v úniku dvou na jednoho Šťastný, ale těsně minul branku. Domácí gólman Krošelj měl o něco více práce. Nejvíc se zapotil při závaru ve 13. minutě, ale všechny pokusy hostů pokryl svými betony.

To, co se nepovedlo ani jednomu z hráčů za dvacet minut třetiny první, zvládl hostující Jakub Lev za 38 sekund té druhé. V rychlosti si najel do útočného pásma a švihem trefil přesně horní růžek Krošeljovy branky. Ještě hůře bylo pro domácí ve 29. minutě, když bleskově využil přesilovku bývalý hráč Bruslařského klubu Orsava. Ten překvapil slovinského brankáře Mladé Boleslavi pokusem zpoza branky. Gól pak ještě potvrdil videorozhodčí. Domácím vykřesal naději ve 38. minutě Bičevskis, který tečoval za Novotného záda puk po střele Fillmana.

I ve třetí třetině byli aktivnější hosté, kteří domácí celek výrazně přestříleli, ale ujala se jediná šance na druhé straně. Flynn využil přečíslení a v 56. minutě prostřelil Novotného mezi betony. Šlo se tak do prodloužení, do něhož si domácí přenesli více než minutovou přesilovku, ale využít ji nedokázali. Po návratu vyloučeného Lva se již zbytek nastaveného času odehrál bez přerušení se čtyřmi hráči na každé straně.

O vítězi nakonec musely rozhodnout až samostatné nájezdy. Hradečtí proměnili všechny čtyři, i přesto, že trenéři Boleslavi na čtvrtý nájezd poslali do branky Jana Růžičku. Domácí uspěli jen dvakrát. Vítězný gól si připsal McCormack.

Petr Haken (Mladá Boleslav): "V první třetině jsme se dostávali hodně pod tlak, byla tam spousta šancí a nás podržel gólman. Ale celkově se všichni hráči v defenzívě snažili. Jak se Hradec dostal do vedení 2:0, tak bylo důležité, že jsme neinkasovali potřetí. Jsem rád, že jsme ve třetí třetině ustáli další šance a z brejku, kdy jsme se dostali jednoduše z obranného pásma, jsme srovnali. Škoda, že jsme si nevzali bod navíc v prodloužení v přesilovce. Nesehráli jsme ji špatně, ale gól jsme nedali. V nájezdech už byli šikovnější a šťastnější hosté."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Od nás to bylo solidních 39 minut, kdy jsme hráli poměrně slušně a vytvářeli jsme si spoustu šancí. Mrzí mě, že jsme v koncovce nebyli ještě agresivnější, protože výsledek mohl být výraznější. Bohužel gól do šatny se podepsal na celé třetí třetině. Boleslav ale zaslouženě vyrovnala. V prodloužení bylo důležité odbránit oslabení a nájezdy už jsou loterie. Ale my jsme za vítězství rádi a moc si dvou bodů vážíme."

BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 38. Bičevskis (Fillman, Pýcha), 56. O. Flynn (O. Najman) - 21. Lev (Oksanen, Nedomlel), 29. Orsava (Smoleňák, McCormack), rozhodující sam. nájezd McCormack. Rozhodčí: Pražák, Obadal - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 949.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Krošelj (na 4. nájezd J. Růžička)- Lintuniemi, Jánošík, Pláněk, D. Moravec, Fillman, Pýcha, T. Hanousek - D. Šťastný, A. Raška, Lunter - Kantner, O. Najman, Flynn - J. Stránský, Fořt, Grim - Závora, Bičevskis, Bernad. Trenér: R. Rulík.

Hradec Králové: F. Novotný - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Pilař, McCormack, Jank - Oksanen, Lev, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Kelly Klíma, Lalancette, Ščerbak - Orsava, Cingel. Trenér: T. Martinec.