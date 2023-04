Hradec Králové vstoupil do semifinále výhrou 1:0 ve Vítkovicích

Semifinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové, 4. dubna 2023, Ostrava. Zleva brankář Vítkovic Aleš Stezka, Aleš Jergl z Hradce Králové a Rastislav Dej z Vítkovic.

Ostrava - Hokejisté Hradce Králové vyhráli první semifinále play off extraligy na ledě Vítkovic 1:0 po samostatných nájezdech. Utkání, kterému kralovali brankáři Aleš Stezka a Matěj Machovský, rozhodl obránce Graeme McCormack. Stezka zlikvidoval ve hře 49 střel, v nájezdech jej ale překonali všichni čtyři exekutoři.

Úvod utkání nabídl opatrný hokej a jen několik bezproblémových zákroků obou brankářů. Hosté se mohli dostat do vedení v přesilových hrách, dva fauly Kriegera na Lva ale potrestat nedokázali.

První oslabení Vítkovice ubránily bez sebemenších problémů, v závěru druhého měl šanci Jergl. Bekhendová dorážka hráče Mountfieldu ale skončila vedle. Ve 14. minutě se po přečíslení dva na jednoho neprosadil ani Okuliar.

Až poté výrazněji zahrozili i domácí. Střelu Mikuše ale Machovský chytil, Mueller nezamířil přesně a v 18. minutě skončil Lakatošův pokus na tyčce. Neuspěl ani dorážející Krenželok.

Východočeši byli i nadále střelecky aktivnější, gólové šance si ale vytvářet nedokázali. V polovině utkání byl ale blízko změny skóre Marcel, trefil ale jen tyč.

Až poté se probrali i domácí a přidali v útoku. Vytvořili si převahu, vynutili si i první přesilovou hru, faul Zachara ale nepotrestali. Elitní formace Vítkovic se proti bránící čtveřici neprosadila.

Podobně dopadla i druhá početní výhoda Vítkovic na začátku třetí třetiny. Ve 44. minutě trefil hostující Werek tyč, hra byla ale i nadále plná nepřesností. Stejně jako v předešlém případě ale nastřelená branková konstrukce krátkodobě probudila domácí tým, Ostravané se tlačili do útoku, Machovský byl ale pozorný. Stejně spolehlivý byl i Stezka.

Zápas dospěl do prodloužení, ale ani ve čtvrté dvacetiminutovce se obraz hry z pohledu výraznějších příležitostí nezměnil a ústředními postavami byli Stezka a Machovský. V 67. minutě byl vyloučen Rosandič, Vítkovice třetí početní výhodu ale nevyužily.

V závěru prodloužení měl více ze hry Hradec Králové, rozhodnout ale hosté nedokázali. Vítěze tak určily nájezdy, ve kterých se mnohem více dařilo hostům. Stezku překonali Jergl, Werek, McCormack i Okuliar. Proti Machovskému uspěli jen Mueller a Fridrich.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Byl to velice dobrý a vyrovnaný zápas. Na začátku byl Hradec asi o trošku lepší, ale ve třetí třetině a prodloužení jsme už byli malinko lepší my. Měli jsme přesilové hry, ve kterých jsme měli udeřit, dát gól a třeba rozhodnout. Musíme více chodit do předbrankového prostoru, nemůžeme hrát na 0:0. Musíme se víc rvát a zítra k tomu budeme mít příležitost."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Samozřejmě se mi zápas hodnotí dobře. Bylo to vyrovnané utkání. Myslím si, že jsme se drželi plánu, který jsme měli připravený na domácí. Celý tým pracoval zodpovědně a pracoval dobře z pohledu defenzivy. Pořád máme rezervy v ofenzivní zóně, v předbrankovém prostoru, proto jsme nebyli schopni dát gól. Nájezdy už jsou trošku loterie, pro nás ale dnes se šťastným koncem."

HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 0:1 po sam. nájezdech

Rozhodující nájezd: McCormack. Rozhodčí: Pražák, Květoň - Ondráček, Zíka. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 9325.

Sestavy:

Vítkovice: Stezka - Grman, Mikuš, Raskob, Koch, J. Stehlík, Gewiese - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, Dej, L. Krenželok - M. Kalus, Kotala, Jarůšek - Lednický, Chlán, Fridrich. Trenér: Holaň.

Hradec Králové: Machovský - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, Marcel - Werek, Lev, Eberle - Jergl, Lalancette, Perret - Okuliar, Zachar, R. Pavlík - Smoleňák, Štohanzl, Pilař. Trenér: T. Martinec.