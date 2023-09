Hradec Králové v první repríze finále vyhrál v Třinci jasně 5:0

Třinec (Mostecko) - Hokejisté Hradce Králové ovládli v šestém kole extraligy reprízu posledního finále a zvítězili v Třinci jasně 5:0. Hosté vedli nad obhájcem titulu už ve 25. minutě o tři góly. Skóre otevřel Pavel Miškář v čase 4:57 a v úvodu prostřední části zvýšili obránci Tomáš Pavelka a Jerémie Blain, který vstřelil i čtvrtý gól týmu a v zápase si připsal tři body (2+1). Gólovou tečku udělal Oliver Okuliar. První čisté konto sezony vychytal Henri Kiviaho.

Třinec začal aktivně a Kundrátek se blýskl individuálním průnikem, který ale zneškodnil Kiviaho. Hradec udeřil z první vážnější akce. Pavelka udržel pod tlakem útočné pásmo a po elegantní zadovce Jaspera vymetl Miškář střelou z pravého kruhu horní růžek třinecké branky.

Ve zbytku první třetiny Mazanec několikrát zachránil domácí od druhého gólu. Kryl teč Jaspera, špičkou brusle vyrazil pokus Pilaře a v přečíslení dva na jednoho na něj nevyzrál v oslabení ani Zachar.

Hosté si na začátku prostřední části vše vynahradili. Šťastný ještě nevyužil zaváhání Nedomlela, v úniku jej ale fauloval Kundrátek a následnou přesilovou hru ukončil už po deseti sekundách Pavelka. Jeho milimetrová rána z pravého kruhu zapadla do branky od tyčky. Vzápětí vystřihl parádu Blain. Kanadský obránce naznačil z pravé strany střelu, obkroužil branku a zasunul puk u tyčky.

S Třincem mohlo být ještě hůře. Zachar ale v oslabení nepřekonal z úniku Mazance a domácí přečkali i krátké oslabení ve třech proti pěti. Na začátku třetí třetiny už ale v klasické přesilové hře zvýšil Blain přesnou střelou od modré čáry.

Hradec Králové, který postrádal čtyři hráče (Bartošák, Filip Pavlík, Jergl a Perret) kontroloval zápas bez větších problémů a v 50. minutě ještě dokonal pomstu za jarní finále Okuliar. V závěru ještě rozhodčí vyloučili Voženílka a Marcela za bitku. O nulu nepřipravil Kiviaha ani Daňo.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Třinec): "Měli jsme velmi dobrý pohyb zhruba osm minut do naší první přesilovky. Ta nám vůbec nevyšla, a jako bychom ztratili momentum. Víceméně to trvalo během celého zápasu. Přesilovky nám nevycházely, naopak v oslabení jsme dvakrát inkasovali. Speciální týmy byly důležitou součástí zápasu. Hráli jsme jinak komplikovaně, odskakovaly nám puky. Vymýšleli jsme věci, které nechceme dělat. Velmi těžce jsme se dostávali do šancí, a když jsme se si nějakou vypracovali, tak jsme ji neproměnili. Soupeř trestal z protiútoků, byl silnější v osobních soubojích. Vyhrál zaslouženě."

Peter Frühauf (Hradec Králové): "V úvodu i v určitých okamžicích během zápasu nás zachránil Kiviaho. Paradoxně jsme z první šance dali gól, trošku nás uklidnil a soupeře možná znervózněl. Myslím si, že rozhodly speciální týmy. V přesilovce jsme se nakopávali a mám pocit, že soupeř se ve svých dostal trochu dolů. Ale byli nebezpeční. Měli úseky, kdy se mohli dostat na kontakt a podržel nás skvělý brankář. Nechci moc chválit, ve hře bylo i z naší strany hodně chyb. Ale podali jsme týmový výkon a a to se možná přeneslo i do přesilových her."

HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 5. Miškář (Jasper, T. Pavelka), 22. T. Pavelka (Blain), 25. Blain (Lalancette), 41. Blain (Okuliar, Jasper), 50. Okulair (Chalupa). Rozhodčí: A. Jeřábek, Šír - Lederer, Rampír. Vyloučení: 3:3, navíc D. Voženílek - Marcel oba 5 min. Využití: 0:2. Diváci: 4104.

Sestavy:

Třinec: Mazanec - Marinčin, Smith, M. Adámek, J. Jeřábek, Kundrátek, Nedomlel, Polášek - M. Růžička, D. Voženílek, Daňo - L. Hudáček, P. Vrána, Pánik - Hrehorčák, M. Roman, Nestrašil - Kurovský, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

Hradec Králové: Kiviaho - Blain, Jank, T. Pavelka, Kalina, Freibergs, Marcel, Gaspar - Jasper, Miškář, R. Pavlík - Chalupa, Tamáši, Okuliar - Šťastný, Lalancette, Zachar - Smoleňák, Moravec, Pilař. Trenér: T. Martinec.