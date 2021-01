Hradec Králové ukončil v derby vítězné tažení Pardubic

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili v utkání 32. kola extraligy Pardubice 3:2. Ve druhém východočeském derby sezony tým Mountfieldu dvakrát přišel o jednobrankový náskok, na gól Jakuba Orsavy ze 46. minuty už ale nedokázalo Dynamo odpovědět. Vítězná série hostů tak skončila po osmi výhrách. Po pěti předchozích vzájemných duelech poprvé bodoval v derby tým hrající v domácím prostředí.

Dynamo povzbuzené vítězným obdobím ukázalo hned na začátku, že je v pohodě. Bylo jasně lepší a už v úvodních minutách mohlo jít do trháku. Jenže zahodilo dvě obří šance. Nejprve Paulovič - někdejší útočník Mountfieldu - netrefil zblízka, těsně minul pravou tyč. Poté se do nájezdu dostal Camara, pálil však pouze do středu branky.

Tlak hostů ukončila jejich první přesilovka. Domácí v ní totiž předvedli perfektní defenzivní výkon, který je nastartoval, a od sedmé minuty se hra vyrovnala. Královéhradečtí měli víc šancí, do té nejvýraznější se dostal kapitán Smoleňák. V 18. minutě vyřešil akci dvou proti jednomu nečekanou střelou, trefil však jen tyč.

Pro Pardubice to bylo varování, na nějž příliš nedaly. Ve 20. minutě při jejich přesilovce krásně projel z vlastního pásma Perret, jenž přišel do Hradce právě z Dynama. Dva obránci mu vůbec nestačili a Francouz zakončil akci střelou mezi Kloučkovy betony. Skóroval 35 vteřin před koncem třetiny.

Domácí i díky tomu vstoupili do druhé části lépe, tlačili se vpřed. Jenže ve 26. minutě udělali fatální chybu v obranném pásmu, když nechali před brankou úplně samotného zkušeného Kousala, který nekompromisní ranou vyrovnal. Hradec vyrovnání nesrazilo, pořád jel ve strojovém tempu, které ještě zvýšil v polovině zápasu díky přesilovce. V ní měli velké možnosti Orsava a Lev, Klouček ale v obou případech rány lapil.

Ve 32. minutě - stále ještě v početní výhodě - však už domácí gólmana přelstili. Mazanec od své brány rychle rozehrál, Hradečtí se dostali do přečíslení, na Kloučka jeli Kevin Klíma se Lvem a šikovnou kombinaci zakončil do prázdné brány první z nich.

Rovněž Pardubičtí se z rány zvedli a hned o dvě minuty později rozjeli velká nápor. Během chvíle měli hosté tři velké možnosti. Mazanec však odolal Kusému, poté i Ďalogovi, jenž projel celé hřiště, třetí příležitost už skončila vyrovnáním: Ďaloga od zadního mantinelu poslal přihrávku Kusému, který trefil horní roh.

Ve třetí třetině se hrálo o klíčový zásah. První mohli jít do vedení hosté, velmi aktivní Ďaloga však pálil z dobré pozice vedle. Hradci pomohla přesilovka. Ve 46. minutě se nastřelený puk odrazil od zadního mantinelu k Orsavovi, jenž mířil pod horní tyč. Hosté využili trenérskou výzvu, rozhodčí ale gól uznali - clonící Smoleňák v brankovišti nebyl.

Hosté se dostali do náporu až v posledních dvou minutách, do té doby hráli domácí velmi účelně. Vyrovnání však nepřišlo, nejtěžší zákrok předvedl Mazanec po Nakládalově střele. Hradec tak rivalovi v tabulce odskočil na rozdíl osmi bodů.

Hlasy trenérů po utkání: David Kočí (Hradec Králové): "Byl to výborný zápas, jsme rádi za tři body. Vstup jsme měli horší, nějakých deset minut jsme se hledali a soupeř byl lepší. Do hry nás dostalo naše vlastní oslabení, pak už jsme to zvládli dobře. Utkání rozhodly speciální týmy, dali jsme dva góly z přesilovek, což se nám často nestává. Oslabení jsme ubránili, navíc jsme v něm dali gól, což nám hodně pomohlo. Věděli jsme, že Pardubice hrají dobře, mají výborný pohyb, ale byli jsme připraveni." Richard Král (Pardubice): "Myslím, že to bylo vyrovnané a bojovné utkání, které rozhodly přesilovky. My jsme v naší přesilovce dostali gól, naopak Hradec dvě využil. Jednou jsme nestačili vystřídat, proto tam bylo přečíslení. Podruhé jsme měli blbé postavení, mezi kruhy jsme nechali volného hráče. Při hře pět na pět jsme měli, myslím, víc šancí, ale neproměnili jsme je. Je obrovská škoda, že tady nemohli být fanoušci, protože by byla pekelná atmosféra. Přesto mělo utkání náboj a grády."

Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 20. Perret, 32. Kevin Klíma (Lev), 46. Orsava (F. Pavlík, Koukal) - 26. R. Kousal (Mandát, Camara), 34. Kusý (Ďaloga). Rozhodčí: Šír, Kika - Špůr, Klouček. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

Hradec Králové: Mazanec - Blain, Nedomlel, Pilař, F. Pavlík, Šalda, Jank - Orsava, Koukal, Kevin Klíma - Jergl, V. Růžička ml., J. Sklenář - Smoleňák, Cingel, Perret - Lev, Morong, Zachar - Kelly Klíma. Trenér: V. Růžička st.

Pardubice: M. Klouček - Nakládal, J. Kolář, Hrádek, J. Mikuš, Vála, Ďaloga, Holland - Blümel, Poulíček, Paulovič - Camara, R. Kousal, Mandát - O. Machala, O. Roman, Svačina - Matýs, O. Rohlík, Kusý. Trenér: R. Král.