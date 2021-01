Hradec Králové přibrzdil rozlet hokejistů Litvínova, vyhrál 3:1

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili ve 33. extraligovém kole Litvínov 3:1. Tým Mountfieldu tak zdolal Severočechy počtvrté v řadě, Litvínov neuspěl po sérii tří výher. Shodně dvěma body za gól a nahrávku se na úspěchu domácích podíleli útočníci Jakub Lev a Marek Zachar, jehož zásah zkraje druhé třetiny byl nakonec i vítězný.

Hosté začali zápas lépe. Královéhradeckou obranu zlobil především jejich nejlepší střelec a bývalý hráč Mountfieldu Jarůšek. Za prvních pět minut si vypracoval dvě šance, především při té druhé zasáhl velmi dobře ramenem brankář Mazanec. Severočechy nakonec v tlaku zastavila disciplína, která jim nejde. Když se dostali k přesilovce, domácí - jeden z nejlepších celků extraligy ve statistice oslabení - je nepustili k ničemu vážnějšímu.

Východočechy dílčí úspěch povzbudil, vyrovnali hru a sami se propracovali do šancí. V deváté minutě Kelly Klíma ukradl puk za brankou, poslal ho Růžičkovi, kterého vychytal Zajíček. O čtyři minuty později už ale zasáhnout nestačil. Domácí využili přesilovku perfektní akcí, kdy Sklenář poslal přihrávku "žabkou" a Lev bez přípravy prostřelil brankáře.

Jinak se hrál spíš neurovnaný hokej, často se přerušovalo. Jednu z minel potrestali domácí ve 22. minutě. V útočném pásmu chyboval bek Cibulskis, jenž právě v Hradci Králové strávil poslední tři sezony. Do brejku se tak dostal Zachar a překonal Zajíčka. Pro útočníka, který je v týmu na hostování z Liberce, šlo o první gól v sezoně.

Druhá branka přinesla mnohem rušnější momenty ve hře. Oba týmy si vytvářely šance, oba se střídavě dostávaly do tlaku. Za domácí mohl dvakrát zvýšit kapitán Smoleňák, jenž se klasicky snažil skórovat zblízka díky důrazu před brankou. V dresu hostů měl nejjasnější možnost Látal, jenž jel sám na Mazance, střelou mezi betony ho však nepokořil. Vervě tak pomohla přesilovka. Ve 31. minutě ji už po čtyřech vteřinách využil dorážkou Pospíšil.

Od snížení se sice hrálo rušně, rychle, už plynuleji, ale ani jeden celek nebyl schopný dostat se do větších příležitostí. Až v polovině třetí části Hradec, který byl v tu dobu aktivnější, mohl prakticky rozhodnout. Kelly Klíma však z dobré pozice trefil střed branky.

Litvínov se k šancím dostal v přesilovce. Nejprve však v početní výhodě zachyboval, do úniku se dostal Zachar, byl faulován a sudí odpískal trestné střílení, při němž Smoleňák na Zajíčka nevyzrál. Brankář hosty pozvedl a ti mohli ihned vyrovnat. Zejména Jarůšek byl nebezpečný, jeho střelu z ideálního místa ale Mazanec vyrazil.

Hosté začali hrát dvě minuty před koncem bez brankáře, jejich početní převahu ještě zvýšilo vyloučení Lva. Přesto Litvínov nesrovnal, naopak 48 sekund před koncem rozhodl střelou do prázdné branky Cingel.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička (Hradec Králové): "Hrál se poměrně vyrovnaný zápas. Bylo dobře, že se nám podařilo odskočit góly v první i druhé třetině. Druhá třetina přitom nebyla z naší strany dobrá, Litvínov nás přehrával, ve třetí jsme se zlepšili. Až na konci jsme udělali zbytečný faul, hosté hráli přesilovku šest na čtyři. Ale zvládli jsme to. Byla tam obrovská bojovnost a vynikající výkon brankáře Mazance."

Vladimír Országh (Litvínov): "Byl to bojovný zápas, hlavně v první polovině jsme byli málo aktivní. Prohrávali jsme mnoho soubojů, domácí šli zaslouženě do vedení a my jsme od té doby honili zajíce za ocas. Pak jsme se zvedli, snížili jsme a měli jsme dobré šance. Ve třetí části nás domácí do ničeho nepustili, až v závěru jsme měli několik dobrých šancí. Chyběl nám důraz před bránou a také kolem modrých čar, kde jsme ztráceli hodně puků.

Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Lev (J. Sklenář, V. Růžička ml.), 22. Zachar (Lev), 60. Cingel (Zachar) - 31. Pospíšil (Jarůšek, F. Lukeš). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Brejcha, Klouček. Vyloučení: 5:2. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Hradec Králové: Mazanec - Blain, Nedomlel, Pilař, F. Pavlík, Šalda, Jank - Orsava, Koukal, Kevin Klíma - Kelly Klíma, V. Růžička ml., J. Sklenář - Smoleňák, Cingel, Perret - Morong, Lev, Zachar. Trenér: V. Růžička st.

Litvínov: Zajíček - Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Štich, Demel - P. Zdráhal, Žejdl, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - Petružálek, M. Hanzl, M. Látal - Jícha, Helt, Zygmunt. Trenér: Országh.