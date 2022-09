Hradec Králové přehrál České Budějovice 3:1 a získal doma poprvé tři body

Hradec Králové – Dvě třetiny dominantního výkonu stačily hokejistům Hradce Králové v emotivním utkání 5. kola extraligy k vítězství 3:1 nad Českými Budějovicemi. Góly vítězů dali Nikita Ščerbak, Radek Smoleňák a Aleš Jergl. Motor zachránil od vyššího přídělu brankář Dominik Hrachovina, v poslední části pak už porážku pouze korigoval Martin Hanzl.

Královéhradečtí kvůli marodce povolali obránce Čápa a Piegla z partnerského Kolína. Utkání však bylo od začátku hlavně soubojem domácích útočníků s gólmanem Hrachovinou i jeho brankovou konstrukcí. Lev v úvodní přesilovce napálil tyčku, po necelých třech minutách hry ale kombinaci s Cingelem přesně zakončil ruský útočník Ščerbak.

Mountfield zapisoval další velké šance dokonce i ve vlastním oslabení, kdy na Hrachovinovi ztroskotali Okuliar a Lev. Slovák Okuliar po další chybě hostů napálil tyčku, obrovské trápení v koncovce podtrhl před pauzou kapitán Smoleňák. Na druhé straně se brankář Růžička nejvíc zapotil ve chvíli, kdy vyjel proti kotouči a bolestivě se srazil s Cingeľem.

Domácím pomohla až v úvodu prostřední části druhá přesilová hra za nesportovní chování českobudějovické střídačky, kterou Smoleňák využil hned po osmi sekundách. Soupeři se zdálo, že Hrachovina už měl puk pod kontrolou, nicméně s trenérskou výzvou hosté neuspěli. Proti přečíslení Okuliara s Kevinem Klímou už zase brankář Jihočechů exceloval.

Obhájci extraligového bronzu si nepomohli ani 27 sekund dlouhou převahou pět na tři, kdy Hanzlovu střelu zastavila tyčka. V plném počtu Hradec dominoval. Chvíli po dalších nevyužitých "tutovkách" Okuliara a Kevina Klímy se prosadil Jergl, při jehož pokusu měl Hrachovina zakrytý výhled. Jergl stejně jako Ščerbak skóroval poprvé v sezoně.

Cestu za vítězstvím si Východočeši zkomplikovali svými fauly. Růžičkovi tak znovu uniklo první čisté konto. Při vyloučení Kevina Klímy ho ve 46. minutě poprvé překonal Hanzl, jenž dostal do středu hřiště ideální přihrávku od Pecha.

Rovnou čtyři minuty si pak odpykával Lev po faulu vysokou holí na Gulaše. Českobudějovický útok byl ale v křeči, nepomohla mu ani závěrečná hra bez brankáře. V ní naopak obdržel už druhý trest za komentáře k rozhodčím trenér Modrý, což naděje hostů definitivně ukončilo.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Měli jsme velice dobrý vstup do utkání a spoustu šancí. Dvě třetiny byly z naší strany velice dobré, Budějovice jsme přehrávali. Strašně důležité bylo, že jsme ubránili i oslabení tři na pět. Ve třetí třetině jsme se trošku strachovali o výsledek a nehráli tak dobře. Jsme rádi za dvě využité přesilovky, naopak nás mrzí spousta zbytečných oslabení. Ta nás příště můžou mrzet."

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Hned jsme dostali gól v oslabení, což začátek utkání poznamenalo. Když jsme se nadechovali, udělal jsem chybu já. Nechal jsem se unést a zavinil druhý gól, za což jsem se našemu týmu omluvil. Dostávali jsme se zpátky do utkání, měli jsme pár přesilových her včetně pět na tři, ale dali jsme jen jeden gól a už jsme to neuhráli."

Mountfield Hradec Králové - HC Motor České Budějovice 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 3. Ščerbak (Cingeľ), 21. Smoleňák (Lev, Blain), 31. Jergl - 46. M. Hanzl (Pech, Dzierkals). Rozhodčí: Kika, Veselý - Gerát, Hynek. Vyloučení: 8:6. Využití: 2:1. Diváci: 3673.

Hradec Králové: J. Růžička - Blain, Nedomlel, McCormack, Kalina, Čáp, Jank, Piegl - Ščerbak, Lalancette, Zachar - Lev, Cingeľ, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Okuliar - Pajer, Štohanzl, R. Pavlík. Trenér: T. Martinec.

České Budějovice: Hrachovina - Vráblík, Štencel, Šenkeřík, Kachyňa, Hovorka, Bindulis - Gulaš, Pech, F. Přikryl - Valský, Z. Doležal, Koláček - Karabáček, M. Toman, Dzierkals - V. Tomeček, M. Hanzl, Strnad. Trenér: Modrý.