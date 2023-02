Hradec Králové porazil i Plzeň a přepsal klubový rekord

Hradec Králové, - Hokejisté Hradce Králové poprvé v historii klubu vyhráli devět extraligových zápasů v řadě. V utkání 48. kola porazili výsledkem 2:1 Plzeň, rozhodující gól vstřelil v 52. minutě v početní výhodě Kevin Klíma. Indiáni prohráli popáté za sebou.

Mountfield před utkáním poblahopřál Jakubu Lvovi k metě 700 startů v extralize. Vyvolávali ho i fanoušci Plzně, za kterou bude od léta hrát. Indiáni vstoupili do zápasu s větší chutí, Hrabík měl šance v prvních dvou střídáních, nicméně domácí převzali otěže a ve 12. minutě šli do vedení. Kombinační akci Lva s Eberlem zakončil obránce McCormack.

Hostům přitížila i dvojice oslabení, v tom prvním nedokázal Klíma bekhendem zakončit do prázdné brány. Na druhé straně zazvonil Pour na tyč, ale po přestávce už Blomstrand využil Beránkovu nahrávku a po dlouhých 184 minutách ukončil čekání indiánů na gól.

Plzeňského brankáře Pavláta bolestivě napálil do masky Jank, přesto se svou defenzivou ustál i 74 sekund dlouhé oslabení tří proti pěti a naopak ve vlastní přesilovce další šanci Klímy. Početní výhody nešly ani jednomu týmu, v té hradecké nevyužil přečíslení Pour.

Kevin Klíma nakonec přece jen zlomil střelecké trápení, když v 52. minutě využil sedmou hradeckou přesilovku. Důrazný Jergl potom trefil tyč, stejně však hosté nenašli na klíčový moment odpověď, a to ani v dlouhé power play. Poprvé v probíhající sezoně vyhrál vzájemný duel těchto soupeřů domácí tým.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Byl to strašně těžký zápas, oba týmy měly play off nasazení. Na nás bylo maličko znát, že jsme hráli čtvrtý zápas v týdnu. Klobouk dolů před týmem, vydal se úplně do dna. Výborně jsme hráli oslabení a přestože nám nešly přesilovky, tak se nám nakonec podařilo jednu proměnit a zápas v ní rozhodnout. Za tři body jsme šťastní."

Petr Kořínek (Plzeň): "Utkání bylo vyrovnané a týmu nelze vytknout bojovnost. Kluci makali, oddřeli to, ubránili i spoustu oslabení. Přesto jsme nakonec dostali branku, když soupeř potrestal naši zbytečnou technickou chybu za hru v šesti. Potom už jsme asi neměli sílu na zvrat."

Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. McCormack (Eberle, Lev), 52. Kevin Klíma (Cingeľ, Blain) - 22. Blomstrand (M. Beránek). Rozhodčí: Hribik, Pilný - Hynek, Šimánek. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0. Diváci: 4424.

Sestavy:

Hradec Králové: Kiviaho - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, P. Marcel - Lev, Cingeľ, Eberle - M. Chalupa, Lalancette, R. Pavlík - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Smoleňák, Zachar, Okuliar. Trenér: T. Martinec.

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Kvasnička, Piskáček, Houdek, Jaroměřský, Baránek - Rekonen, Mertl, Schleiss - Pour, Suchý, Hrabík - Blomstrand, Holešinský, M. Beránek - Honejsek, Bitten. Trenér: Kořínek.