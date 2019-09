Hradec Králové počtvrté za sebou vyhrál

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili v utkání 5. kola extraligy Spartu 4:2. Východočeši si tak připsali po prohře v úvodním kole čtvrtou tříbodovou výhru po sobě, naopak Pražané prohráli venku i potřetí v sezoně. Rozhodlo se až ve třetí třetině, kterou vyhráli hráči Mountfieldu 3:1. Dva góly dal kapitán vítězů Radek Smoleňák.

Už na konci druhé minuty byl ve velké šanci Radovan Pavlík, radost mu ale sebral brankář Sedláček. Ani jeho protějšek Mazanec se nenechal zahanbit, když schoval do lapačky puk po střele Buchteleho, jenž zakončil přečíslení dvou na jednoho s Růžičkou. Další příležitosti měli Chalupa a Sukeľ, ale když se neujala ani Rosandičova rána, vydrželo bezbrankové skóre až do první přestávky.

Zkraje druhé části se při šancích sparťanů dvakrát vyznamenal Mazanec. Přesně po 25 odehraných minutách se vůbec poprvé v utkání vylučovalo, ale hříšník Košťálek pykal jen 41 sekund. Sedláček sice ještě skvěle vykryl Jerglovo zakončení z kruhu bez přípravy, následně se však před něho po buly dostal osamocený Smoleňák a blafákem do bekhendu otevřel skóre. Odpovědět mohl brzy Řepík, jenže tvrdou ranou po ledě minul.

V polovině základní hrací doby napřáhl Filip Pavlík a Sedláček za pomoci levé tyčky vytěsnil puk levým betonem. Vzápětí byl prvním potrestaným hráčem domácích Zámorský, jeho spoluhráči se však bez větších potíží ubránili. Pražané se přesto dočkali vyrovnání, když ve 38. minutě dostal kotouč za Mazancova záda Forman.

Ve třetím dějství nejprve zachránila Sedláčka branková konstrukce, která zazvonila za jeho zády po Perretově ráně, jenže ve 48. minutě zaspala defenziva Sparty. Zámorský tak mohl nádherným pasem oslovit najíždějícího Radovana Pavlíka, který překonal tváří v tvář Sedláčka. Ten navíc za tři minuty inkasoval znovu, když si chuť spravil Perret.

Vyloučení Zámorského zkomplikovalo Východočechům závěr, neboť vteřinu po jeho návratu na led využil situaci ke snížení ranou z kruhu v 54. minutě Růžička. Rozhodnout mohl nedlouho poté Smoleňák, ale Sedláček byl proti. Smoleňák však slavil podruhé v utkání v čase 59:24 po přesné střele do prázdné branky při power play Pražanů.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Jsme šťastní, že jsme dokázali porazit tak silný tým. Sparta tady podle mého názoru hrála dvě třetiny velmi dobře. A ta její kvalita v útoku nám dělala velké problémy. Zejména ve druhé třetině nás dostávali pod velký tlak a tam myslím, že jen díky Marku Mazancovi byl stav nerozhodný. Ve třetí třetině jsme odvedli náš nejlepší výkon a Spartu přehrávali. Moc si toho vážíme, ale dál zůstáváme pokorní do dalších zápasů."

Uwe Krupp (Sparta): "Chtěl bych pogratulovat Hradci k zisku bodů. Myslím, že jsme odehráli velmi dobrou první třetinu. Čekali jsme, že domácí budou agresivní, což se tak i stalo, ale my jsme na to byli dobře připravení. Měli jsme tam několik šancí, jenže jsme je nevyužili. Pak jsme udělali chybu při oslabení, když jsme nechali Smoleňáka samotného a Hradec skóroval. Vyrovnali jsme ale a předvedli pár dobrých věcí, ale ve třetí třetině jsme zase doháněli manko. Prohrávali jsme 1:2 a pak i 1:3. Gól na konci v power play je prostě jen střelou do prázdné branky, ale jinak si myslím, že předchozí tři inkasované góly přišly až příliš laciných chybách, které nesmíme dělat."