Hradec Králové po opravě otevřel dřevěný kostel ze 17. století

Hradec Králové - Město Hradec Králové dnes po téměř tři roky trvající rekonstrukci otevřelo dřevěný kostel svatého Mikuláše z počátku 17. století. Veřejnosti se kostelík poprvé otevře 2. července. Památkově chráněný kostel patří k nejstarším církevním památkám ze dřeva ve střední Evropě. Na ochranu před případným ohněm je kostelík vybaven moderním hasicím zařízením. ČTK to řekl vedoucí odboru památkové péče magistrátu města Jan Falta. Oprava stála 14,5 milionu korun bez DPH.

Kostelík byl původně postaven v obci Habura na východním Slovensku. V polovině 18. století jej Habura prodala do sousední Malé Poľany, od které jej v roce 1935 koupil Hradec Králové. Již značně zchátralý kostel byl tehdy rozebrán a po převozu vlakem znovu postaven v hradeckých Jiráskových sadech jako památník padlým v první světové válce. Od té doby žádnou větší opravu neprodělal.

Stavbaři na kostelíku vyměnili šindelovou střechu, opravili podlahy a trámy. Kompletním restaurováním prošla malovaná výzdoba a inventář. Perlou kostela je ikonostas, tedy ozdobná malovaná stěna, která odděluje v pravoslavných kostelích chór od oltářní části.

Celý kostel byl zahřátím, takzvanou termosanací, ošetřen proti dřevokazným škůdcům. Stavba dostala vzduchotechniku regulující teplotu a vlhkost, moderní zabezpečovací systém a hasicí zařízení na bázi plynu. Systém z trubek, hadiček, čidel a ventilů je vedený v dutém prostoru mezi vnějším opláštěním a roubenou konstrukcí.

Primátor Alexandr Hrabálek (za ODS), připomněl, že kostel byl v roce 1935 pořízen z odměny za úřadování starosty Josefa Pilnáčka, kterou si nenechával vyplácet. Nynější opravu město hradilo především z vlastních peněz, od ministerstva kultury získalo dotaci 760.000 korun.

Kostel byl na Slovensku postaven z jedlových trámů. Stromy byly podle dendrochronologických studií pokáceny v letech 1598 až 1607. Město Hradec Králové jej před válkou koupilo za tehdejších 12.000 korun. "Celá akce v roce 1935 od nabídky, výběru na místě, odsouhlasení úřady na Slovensku a v zastupitelstvu v Hradci Králové, rozebrání, převoz a postavení v Hradci Králové až po ukončení stavby trvala pouze tři a půl měsíce," uvedla mluvčí radnice Kateřina Šmídová.

Od úterý návštěvníky čekají komentované prohlídky s průvodcem, které potrvají do konce září. V týdnu od 2. do 7. července budou prohlídky v úterý, ve středu a ve čtvrtek začínat ve 14:00, 15:00 a v 16:00. Od pátku do neděle budou prohlídky ve 13:00, 14:00 a 15:00. Následně do konce září budou prohlídky od pátku do neděle. Za půlhodinovou prohlídku zaplatí dospělí 80 korun, děti 50 korun. Snížené vstupné pro seniory, studenty a zdravotně postižené bude 70 korun.