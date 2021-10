Hradec Králové otočil duel s hokejisty Vítkovic, vyhrál popáté v řadě

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové zdolali ve 14. kole extraligy doma Vítkovice, přestože po první třetině prohrávali 0:2. Připsali si tak už pátou výhru za sebou. Dvěma góly pomohl k úspěchu finský útočník Ahti Oksanen.

Vítkovice ve středu prohrály v Pardubicích 0:6 a do Hradce nedorazily v nejlepším rozpoložení. Nebylo to však ani trochu vidět. Vlastně ani to, že domácí měli za sebou čtyři vyhraná utkání.

Od začátku vládli hosté. Ve druhé minutě jel sám na hradeckou branku Fridrich, Lukeš však prokázal znamenitou formu. O dvě minuty později uspěl v podobné situaci, kdy se na něj valil matador Svačina.

Ani královéhradecký brankář ale nemohl odolat. Potvrdilo se to v dalších momentech. V osmé minutě ho nenápadnou - ale velmi přesnou - ranou překonal Bernovský. O další dvě minuty nato chybovali domácí v rozehrávce a Kalus střílel po rychlé kombinaci do prázdné branky, i skvěle chytající Lukeš zůstal bezmocný.

Favorit byl nejen v defenzivě neopatrný, ale také v ofenzivě bezzubý. V první dvacetiminutovce měl jednu možnost, do níž se dostal Pilař. O stoprocentní gólovku však nešlo. I proto neuspěl.

Druhá třetina však byla o něčem jiném. Hradec Králové rozjel zběsilé tempo, útok za útokem se valily se na hostující branku. První možnost ještě Dolejš zvládl, obránce Gaspar, který se objevil sám před ním, na gólmana nevyzrál. Pak ale přišel úsek, kdy Hradečtí snad dvě minuty nepustili soupeře z pásma. Například kapitán Polák už toho měl viditelně plné zuby, vystřídat však nemohl, na střídačku to měl daleko. Vše završil Fin Oksanen a ranou do horního rohu snížil.

Nápor neustával, Koukal a Kelly Klíma příležitosti nevyužili. Východočechům nakonec pomohla přesilovka - ta vůbec první v utkání. Domácí ji využili bleskově, když po 17 sekundách tečoval Smoleňák Jerglovu prudkou přihrávku naprosto precizně. Vítkovičtí se sice zvedli, ale jen mírně. Hradec dál dominoval, což potvrdil ve 37. minutě druhým zásahem Oksanen. Obrat byl v tu chvíli dokonán.

Třetí část navíc na začátku vypadala podobě jako druhá. Východočeši soka mačkali, šli si za čtvrtou brankou. Také se jim zadařilo. Ve 42. minutě se ve velké šanci neprosadil Kelly Klíma, ale puk se odrazil k Jerglovi, který tvrdou ranou zvýšil na rozdíl dvou gólů. Hosté se ještě snažili o zvrat, vyrovnali hru, ale na srovnání skóre už neměli.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Měli jsme špatný vstup do utkání, respektive Vítkovice hrály výborně. Potrestaly naše chyby, byly lepší. Nevím, proč to tak bylo, určitě to nebyl náš plán, ale rozjezd jsme měli pomalejší. Myslím si, že jsme se do toho postupně dostávali, už v závěru první třetiny jsme vyrovnali hru. Druhá třetina se nám vyvedla gólově. Zlepšili jsme pohyb, hru na kotouči, zápas jsme si vzali zpátky. Tato část zápasu rozhodla. Samozřejmě si výsledku vážíme, ale musíme dál pracovat s pokorou."

Radek Philipp (Vítkovice): "V první třetině to byl z naší strany parádní hokej. Vytvořili jsme si šance, šli jsme do vedení. Navíc jsme měli další, mohli jsme ho navýšit. Druhá část byla z naší strany špatná, Hradec Králové začal tlačit, dělal nám problémy a postupně začal umazávat ztrátu. Třetí byla podobná, byl tam tlak od soupeře. Ale rozhodla ta druhá."

Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera 4:2 (0:2, 3:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 25. Oksanen (Cingel, Smoleňák), 27. Smoleňák (Jergl, McCormack), 37. Oksanen (Lalancette, Kevin Klíma), 42. Jergl - 8. Bernovský (Chlán, J. Krejsa), 10. Kalus (R. Bondra). Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla – Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 1:5. Využití: 1:0. Diváci: 3587.

Sestavy:

Hradec Králové: Š. Lukeš - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Gaspar, McCormack, Kalina, Šalda - Oksanen, Cingel, Smoleňák - Orsava, Lalancette, Lev - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Kelly Klíma, Koukal, Pilař. Trenér: T. Martinec.

Vítkovice: Dolejš - R. Polák, Plášil, Gewiese, Galvinš, Machů, P. Koch, L. Kovář - Roberts Bukarts, Marosz, L. Krenželok - Svačina, J. Hruška, Fridrich - M. Kalus, Dej, R. Bondra - J. Krejsa, Chlán, Bernovský. Trenér: Holaň.