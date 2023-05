Hradec Králové na úvod finále skupiny o umístění prohrál doma s Libercem 0:4

Mladá Boleslav - Fotbalisté Hradce Králové prohráli v prvním finále ligové nadstavbové skupiny o umístění doma s Libercem 0:4. Už během prvního poločasu o vítězi rozhodly dva góly Nigerijce Victora Olatunjiho a jeden Christiana Frýdka. V závěru dal svůj premiérový ligový gól řecký obránce Marios Purzitidis. Odveta se bude hrát příští pátek pod Ještědem a vítěz získá milion korun a v příští sezoně domácího poháru bude nasazen do 3. kola.

Pro Východočechy to byl poslední zápas v mladoboleslavském azylu, kde se jim příliš nedařilo a vyhráli tady jen šest ze 17 zápasů v ročníku. V létě by se už měli přestěhovat na svůj nový stadion. Naopak Slovan zastihl závěr sezony ve střelecké formě. Po čtyřech gólech Českým Budějovicím si dnes připsali nejvyšší venkovní výhru od července 2012, kdy stejným výsledkem zvítězili v Příbrami.

Domácí trenér Stanislav Hejkal udělal hned pět změn v základní sestavě oproti minulé výhře 2:0 nad Mladou Boleslaví. Do branky se postavil teprve podruhé v tomto ročníku Vízek, ale na dnešní utkání nebude rád vzpomínat. Královéhradecký tým ve dvou předchozích zápasech uhájil čisté konto, ale tentokrát se od úvodního hvizdu hrálo prakticky jen na jeho branku a bylo jen otázkou času, kdy obrana kapituluje.

V 16. minutě po Frýdkově centru hlavičkoval Ghali do sítě, ale z prvního gólu v české lize se nigerijský záložník radoval jen chvíli, než video odhalilo, že byl v ofsajdu. Více štěstí měl jeho krajan Olatunji, který o čtyři minuty později šikovně obstřelil špatně vybíhajícího Vízka.

Liberecký tlak pokračoval, ve 29. minutě Vízek jen vyrazil Tuptovu střelu z dálky a Frýdek se pohotově zapsal počtvrté v sezoně mezi ligové střelce. V nastaveném čase prvního poločasu nedokázala hradecká obrana ani na několik pokusů odkopnout míč od branky a Olatunji přidal zblízka třetí gól. Od svého lednového příchodu do Liberce stihl osm ligových zásahů.

Domácí poprvé vystřelili na branku až v 50. minutě, ale Bačkovský si s Vašulínovým pokusem snadno poradil. Stejný útočník měl ještě další dvě šance, ale neuspěl. Na domácích bylo stále víc vidět, že už si přejí, aby sezona skončila.

Na druhé straně Vízek zlikvidoval tvrdé střely Purzitidise a střídajícího Kozáka. Řecký fotbalista s českými kořeny se však přece jen premiérového gólu ve své třetí sezoně v nejvyšší soutěži dočkal. Po rohovém kopu se dobře zorientoval v šestnáctce a zamířil přesně k tyči.

Liberci se proti Hradci dlouhodobě daří. Poslední prohra ve vzájemném utkání je už z roku 2011 a v tomto ročníku Slovan vyhrál všechny tři zápasy. Ještě nikdy v historii ale nad svým východočeským soupeřem nezvítězil takovým rozdílem.

Hlasy po utkání:

Stanislav Hejkal (trenér Hradce): "Říkali jsme si, že to musíme dohrát důstojně a mít šanci do odvety, ale zůstalo jen u slov v kabině. Tahali jsme od začátku za kratší konec. Liberec byl rychlejší, koordinačně lepší, všichni jeho hráči byli silnější na míči. Musíme se z toho poučit pro příští rok. Hradec musí být organizovaný a bojovný, musí tam být srdíčko, jen nový stadion nám ligu nezachrání. Odvetu jsme nevzdali, budeme hrát, jako by to bylo 0:0, abychom se mohli divákům kouknout do očí. Ale bude to těžké."

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Ten jednoznačný výsledek je podle mého zasloužený. Velký význam na to měl náš vstup do utkání. Navázali jsme brankou, která nakonec nebyla uznána. Byli jsme silnější na míči a v lepším pohybu. Hráli jsme technicky, kombinačně po zemi. V druhé půli naše převaha nebyla taková vzhledem k tomu vedení. Jsem rád, že jsme přidali čtvrtou branku a že jsme udrželi nulu. Dnes jsem s výsledkem a hlavně s výkonem spokojen."

FC Hradec Králové - Slovan Liberec 0:4 (0:3)

Branky: 20. a 45.+2 Olatunji, 29. Frýdek, 88. Purzitidis. Rozhodčí: Volek - Podaný, Bureš - Všetečka (video). ŽK: Kubala, Kučera, Čech, Leibl (všichni Hradec). Diváci: 950.

Hradec: Vízek - Klíma (46. Trusa), Čech, Leibl (83. Koubek) - Gabriel, Kodeš, Kučera, Ryneš (26. Novotný) - Rada (46. Čihák) - Kubala, Vašulín. Trenér: Hejkal.

Liberec: Bačkovský - Plechatý, Prebsl, Purzitidis - Ghali (71. Ndefe), Červ, Frýdek (81. Lexa), Varfolomejev (87. Polyák), Mikula - Olatunji (87. Rabušic), Tupta (71. Kozák). Trenér: Kozel.