Hradec Králové může jít díky dohrávce do trháku, tribuny se mohou zaplnit

Praha - Šest dohrávek z pěti různých extraligových kol tvoří úterní program v hokejové extralize. A protože nebude v akci Třinec, mají možnost jít do trháku hráči vedoucího Hradce Králové. Východočeši mají na Oceláře dvoubodový náskok a utkání k dobru, a pokud uspějí v Litvínově, tři kola před koncem základní části už budou sahat po Prezidentském poháru. Naplno pokračuje také sprint za první čtyřkou, která zajišťuje postup rovnou do čtvrtfinále play off. Se začátkem března a s dalším uvolněním opatření proti šíření koronaviru už mohou nově do hledišť diváci v libovolném počtu.

Dohrávka 43. kola svede dohromady dva týmy, které mají za sebou výborné výsledky. Litvínov bodoval pětkrát v řadě, za poslední čtyři vystoupení neztratil ani bod a pomohl si z pozice mimo vyřazovací boje, kdy mu hrozila spíše baráž místo Kladna, až na 10. místo. Ani série čtyř výher, na niž tým Vervy dosáhl poprvé v sezoně, ale nemůže být signálem k polevení, třinácté Karlovy Vary mají jen o dva body méně. "Potřebujeme získat co možná nejvíce bodů, abychom se posouvali tabulkou výš," řekl kouč Vladimír Růžička.

Hradec Králové vyhrál posledních osm utkání a včetně loňského předkola přemohl Severočechy už desetkrát v řadě a pokaždé v základní hrací době. Prezidentský pohár by Mountfield získal vůbec poprvé od sezony 2009/10, kdy se začal v extralize udělovat. "Litvínov teď hraje výborně, vyhrávají, rozhodně to pro nás nebude snadný zápas. Musíme na to být připravení. Sledujeme, jak to vypadá v čele tabulky, ale hlavně chceme vyhrát každé utkání, do něhož nastupujeme," prohlásil útočník Kelly Klíma.

Dohrávka 52. kola čeká Brno a Plzeň, která zuby nehty brání pozici mezi nejlepším kvartetem. Kometa naproti tomu prohrála už čtyřikrát v řadě, aniž by získala jediný bod, a stojí před úkolem ukončit tuto zatím nejhorší sérii v sezoně. Do sestavy se už po trestu vrátí obránce Holland, naopak nejistý je start dalšího beka Vladimíra Rotha, který chyběl již v minulém utkání a dnes podstoupil vyšetření.

"Musíme jít se vztyčenou hlavou dál a nenechat se zlomit těmi neúspěchy od koncovky až po chyby v obraně," řekl trenér Jiří Kalous. Oproti konkurenci v boji o předkolo play off má Kometa výhodu jednoho zápasu navíc, už ve středu hraje opět doma s Olomoucí a plný bodový zisk z obou duelů by Brňanům zajistil klidnější finiš základní části.

Indiáni po sérii čtyř výher prostřídali v posledních šesti zápasech pravidelně porážky a vítězství. Na kontě mají stejně jako třetí Pardubice 89 bodů, ale mají jen o dva body za sebou Spartu a o další dva body zpět jsou České Budějovice. Nevýhodou týmu Škody je jeden odehraný zápas navíc oproti všem jmenovaným celkům.

Do stejného kola bude patřit i vzájemná bitva dvou celků, jichž se postupové propočty na cestě za automatickým postupem mezi nejlepší osmičku přímo týkají. České Budějovice totiž v úterý vyzvou Pardubice. "Přijede velice atraktivní soupeř z Pardubic, který má ty nejvyšší ambice a plno kvalitních hráčů v týmu. A my nejsme daleko od nich. Bude to souboj dvou kvalitních týmů, které si chtějí připravit co nejlepší pozici pro vyřazovací boje," uvedl na webu Jihočechů kouč domácích Jaroslav Modrý.

Díky dohrávce 44. kola na ledě posledního Zlína, který je od neděle potvrzen jako sestupující z extraligy, může svou pozici a ambice na úspěšně zvládnutý závěr dlouhodobé fáze hodně posílit Sparta.

Pražané si v neděli připsali proti Liberci třetí výhru v řadě a dál útočí na první čtyřku. Vyhrát ale potřebují i ve Zlíně, se kterým se v závěru základní části utkají ještě dvakrát. Již jistého sestupujícího prý ale rozhodně nepodcení. "Hrajeme o čtyřku a nemůžeme si dovolit nic podcenit. Zápasy, které jsme s nimi odehráli, ukázaly, že to nejsou žádní nazdárci. Dobře, jsou poslední, ale na Spartu se vždy chtějí vytáhnout. Určitě nás nečeká lehký zápas," řekl útočník Miroslav Forman.

Kladno v dohrávce 31. kola změří síly s Vítkovicemi, a to s vírou, že ještě existuje cesta, jak zlikvidovat manko na soupeře před sebou a vyhnout se ošidné baráži, kterou musí předposlední tým tabulky po základní části podstoupit. Nejblíže v dosahu mají Rytíři Karlovy Vary, na něž ztrácejí devět bodů.

Vítkovice vyhrály všechny tři vzájemné zápasy v sezoně výsledkem 2:1, naposledy ale zdolaly Kladno až v prodloužení. Osmý tým tabulky chce napravit porážku z minulého kola, ve kterém podlehl v Litvínově 2:4. "Kladno hraje nepříjemný hokej. Musíme se mu vyrovnat v agresivitě a také zlepšit to, co se nám nedařilo v utkání v Litvínově, kde jsme byli celkově horší v důrazu, což rozhodlo," uvedl asistent trenéra Radek Philipp, který aktuálně vede mužstvo při nemoci Miloše Holaně jako hlavní kouč. "Musíme se více tlačit do zakončení a dávat klidně takové ty špinavé góly, které možná nejsou krásné na pohled, ale jsou efektivní a často rozhodují," doplnil Philipp.

Dohrávku 41. kola obstarají Mladá Boleslav a právě Karlovy Vary. Pokud uspějí domácí, budou blízko jistotě, že jim už předkolo bojů o titul neuteče. Když vyhrají Západočeši, dostanou pod sebe určitě Olomouc, která má v úterý volno.

Statistické údaje před úterními zápasy hokejové extraligy: Dohrávka 31. kola: Rytíři Kladno (14.) - HC Vítkovice Ridera (8.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2, 1:2, 1:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Plekanec 52 zápasů/50 bodů (17 branek + 33 asistencí) - Rostislav Marosz 50/32 (10+22). Statistiky brankářů: Landon Bow průměr 3,16 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,41 procenta a třikrát udržel čisté konto, Jaroslav Janus 0 a 100 - Aleš Stezka 2,55, 91,09 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,15, 93,05 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kladno prohrálo tři z posledních čtyř zápasů. - Rytíři ve svém působišti v Chomutově vyhráli třikrát za sebou a neztratili ani bod. - Vítkovice po sérii tří výher prohrály dva z uplynulých tří duelů. - Ostravané venku po předchozích dvou vítězstvích dvakrát za sebou prohráli a nebodovali. - Vítkovice ve vzájemných duelech čtyřikrát v řadě vyhrály. - Obránce Marek Baránek z Kladna v úterý oslaví 27. narozeniny a kanadskému asistentovi trenéra Rytířů Jeffu Paulovi bude ve stejný den 44 let. - Útočníkovi Marku Kalusovi z Vítkovic zbývá odpykat polovina ze čtyřzápasového trestu za faul na plzeňského útočníka Martina Langa. - Rytíři mohou mít jistotu baráže, pokud se jejich odstup na 14. místě zvýší ze současného manka devíti bodů. Dohrávka 41. kola: BK Mladá Boleslav (9.) - HC Energie Karlovy Vary (13.). Začátek zápasu: 17:30 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:1, 0:3, 3:5. Nejproduktivnější hráči: Pavel Kousal 52/35 (15+20) - Tomáš Vondráček 49/40 (20+20). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 2,48, 90,68 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,52, 90,68 a jednou udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,90 a 85,71 - Štěpán Lukeš 2,58, 90,79 a čtyřikrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 3,04 a 89,09. Zajímavosti: - Mladá Boleslav po třech porážkách v neděli doma porazila poslední Zlín 4:1. Byla to její teprve druhá výhra z posledních jedenácti zápasů. - Bruslařský klub doma třikrát za sebou bodoval a z toho dvakrát vyhrál. - Karlovy Vary prohrály pět z posledních sedmi zápasů. - Energie venku prohrála šestkrát za sebou a získala jediný bod. - Karlovy Vary vyhrály tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. - Útočník Jan Grim z Mladé Boleslavi oslaví ve středu 22. narozeniny. Dohrávka 43. kola: HC Verva Litvínov (10.) - Mountfield Hradec Králové (1.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4, 2:3. Nejproduktivnější hráči: Giorgio Estephan 52/46 (18+28) - Ahti Oksanen 52/48 (25+23). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,64, 90,47 a třikrát udržel čisté konto, Jakub Neužil 3,00 a 89,33, Šimon Zajíček 5,42 a 84,48 - Henri Kiviaho 2,03, 92,23 a dvakrát udržel čisté konto, Filip Novotný 2,67, 91,47 a pětkrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Litvínov vyhrál čtyřikrát za sebou a neztratil ani bod. - Verva doma dvakrát za sebou zvítězila s plným bodovým ziskem. - Hradec Králové osmkrát za sebou vyhrál a ztratil jen dva body. - Mountfield venku pětkrát v řadě zvítězil. - Hradec Králové vyhrál ve vzájemných utkáních desetkrát za sebou. Litvínov naposledy uspěl 21. února 2020, kdy vyhrál na ledě Mountfieldu 5:4 po samostatných nájezdech. Dohrávka 44. kola: PSG Berani Zlín (15.) - HC Sparta Praha (5.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:4, 6:4. Nejproduktivnější hráči: Daniel Gazda 47/21 (11+10) - Filip Chlapík 49/62 (28+34). Statistiky brankářů: Libor Kašík 3,14 a 91,27, Daniel Huf 3,25 a 90,24, Michal Kořének 4,00 a 90,00 - Július Hudáček 2,04, 91,74 a jednou udržel čisté konto, Matěj Machovský 2,40, 91,67 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Zlín, který už je jistým sestupujícím, dvakrát za sebou nebodoval a prohrál čtyři z posledních šesti zápasů. - Berani doma po sérii pěti výher naposledy v pátek podlehli Třinci 1:4. - Sparta třikrát za sebou vyhrála a neztratila ani bod. - Pražané venku zvítězili ve třech z uplynulých pěti duelů. - Zlín po sérii šesti porážek ve vzájemných duelech v posledním souboji 3. prosince vyhrál na ledě Sparty 6:4. - Útočník Lukáš Vopelka ze Zlína ve středu oslaví 26. narozeniny. Dohrávky 52. kola: HC Motor České Budějovice (6.) - HC Dynamo Pardubice (3.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 2:3, 6:1. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 52/54 (21+33) - Robert Říčka 44/42 (26+16). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina 2,71, 90,65 a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,01, 92,69 a jednou udržel čisté konto - Dominik Frodl 2,33, 91,46 a třikrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,73, 90,91 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - České Budějovice po sérii sedmi výher prohráli tři z posledních pěti zápasů. - Motor doma vyhrál devět z uplynulých deseti duelů. - Pardubice prohrály pětkrát za sebou a nezískaly ani bod. - Dynamo venku prohrálo pětkrát v řadě a nedosáhlo ani na bod. - Motor po sérii sedmi porážek ve vzájemných duelech v extralize naposledy vyhrál 30. prosince v Pardubicích 6:1. - Do sestavy Motoru se může po odpykání jednozápasového disciplinárního trestu za napadení útočníka Giorgia Estephana z Litvínova vrátit obránce David Štich. HC Kometa Brno (11.) - HC Škoda Plzeň (4.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 6:5 po sam. nájezdech, 2:1 po sam. nájezdech, 3:6. Nejproduktivnější hráči: Peter Mueller 44/49 (22+27) - Michal Bulíř 51/54 (26+28). Statistiky brankářů: Jakub Sedláček 2,44, 91,83 a třikrát udržel čisté konto, Matej Tomek 2,77 a 90,28, Marek Čiliak 2,53 a 92,60 - Dominik Pavlát 2,19, 91,84 a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 2,62 a 91,58. Zajímavosti: - Kometa čtyřikrát za sebou prohrála a nezískala ani bod. - Brňané doma po sérii tří výher dvakrát za sebou nebodovali. - Plzeň vyhrála tři z posledních pěti zápasů. - Škoda venku třikrát za sebou prohrála a nezískala ani bod. - Plzeň po sérii tří porážek ve vzájemných zápasech naposledy 30. prosince porazila Kometu doma 6:3. - Do sestavy Komety se může po odpykání sedmizápasového trestu za faul na pardubického útočníka Ondřeje Rohlíka vrátit kanadský obránce Rhett Holland.