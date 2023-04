Hradec Králové má proti Vítkovicím třetí pokus na postup do finále

Praha - Hokejisté Hradce Králové se budou snažit na třetí pokus vybojovat v sérii proti Vítkovicím historický postup do finále extraligy. Svěřenci trenéra Tomáše Martince nastoupí ve čtvrtek na domácím ledě, kde v neděli za stavu 3:0 na zápasy podlehli 1:2. Semifinálový souboj se jim nepovedlo završit ani v úterý v Ostravě, kde prohráli v třetím nejdelším zápase historie domácí nejvyšší soutěže 2:3 v druhém prodloužení. Zápas v ČPP Aréně začne v 17:00.

Východočeši při třetí semifinálové účasti zatím dvakrát promarnili možnost překonat svůj nejlepší výsledek z roku 2017, kdy získali bronz. O pokračování série v pátém duelu rozhodl v čase 98:59 slovenský obránce Patrik Koch. "Musíme odjet s hlavou nahoře a připravit se na další zápas," řekl Martinec.

Doufá, že jeho tým udělá poslední krok. "Hrajeme o finále play off a hráči vědí, že to máme pořád ve svých rukách. Zrovna tak vědí, že je čeká další těžký zápas a zase budou rozhodovat maličkosti. Únava je na obou stranách a uvidíme, kdo má více sil," prohlásil Martinec.

V úterý se vrátil do sestavy Mountfieldu po dvou zápasech Aleš Jergl. Mimo hru jsou další útočníci Lukáš Cingeľ a Jakub Lev, v Ostravě nehráli Marek Zachar a kapitán Radek Smoleňák. V druhém prodloužení po nešťastné srážce se spoluhráčem Matějem Chalupou musel odstoupit ze hry obránce Bohumil Jank. "Věřím, že bude zpátky," doplnil Martinec.

"Kluci ze sebe vydali hodně sil, ale pořád jich máme hodně. Je to i o únavě, je to play off a každý zápas je na krev. Ale hráči mají nějakou vidinu a za tím jdou. Musíme rychle zregenerovat. To vítězství jsou pro nás legální povzbuzující léky. S tím tam chceme jet a znovu zopakovat tak kvalitní výkon," uvedl kouč Vítkovic Miloš Holaň.

Sérii ze stavu 0:3 v play off české extraligy ještě nikdo neotočil. Vítkovice by si v případě čtvrteční výhry vynutily sobotní rozhodující sedmý duel doma. Vyrovnat z 0:3 na 3:3 dokázaly dva týmy. V roce 2007 se to podařilo Znojmu ve čtvrtfinále proti Pardubicím, ale v rozhodujícím souboji Východočeši vyhráli 5:0. Předloni v semifinále dotáhla takovou ztrátu Sparta proti Liberce, ale nakonec doma podlehla 1:2.

"Dokázali jsme z toho ještě udělat dobrou sérii, ale v kabině si říkáme, že to bude válka až do konce. My jsme připraveni," řekl kapitán Vítkovic Dominik Lakatoš. Po jednozápasovém trestu se může vrátit do sestavy Ostravanů lotyšský útočník Roberts Bukarts. "Vyhráli jsme bez něho, kluci to dokázali a o sestavě se rozhodneme. Uvidíme," uvedl Holaň.

Statistické údaje před čtvrtečním zápasem semifinále play off Mountfield Hradec Králové (po základní části 4.) - HC Vítkovice Ridera (2.) . Začátek: 17:00 (ČT sport). Stav série: 3:2. Výsledky zápasů v sérii: 1:0 po sam. nájezdech, 3:2 v prodl., 4:2, 1:2, 2:3 v 2. prodl. Nejproduktivnější hráči v sérii: Graeme McCormack - Dominik Lakatoš oba 4 zápasů/4 body (2 branky + 2 asistence). Nejproduktivnější hráči v play off: Oliver Okuliar 10/7 (2+5) - Petr Gewiese 10/9 (0+9). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Jakub Lev 52/39 (15+24) - Roberts Bukarts 52/47 (21+26). Statistiky brankářů v sérii: Matěj Machovský průměr 2,09 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 94,83 procenta a jednou udržel čisté konto, Henri Kiviaho 1,82 a 94,23 - Aleš Stezka 1,24, 96,02 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 2,25 a 93,75. Statistiky brankářů v play off: Matěj Machovský 1,67, 94,17 a jednou udržel čisté konto, Henri Kiviaho 2,66 a 91,76 - Aleš Stezka 1,37, 95,15 procenta a dvakrát udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Henri Kiviaho 1,85, 92,45 a sedmkrát udržel čisté konto, Matěj Machovský 2,03 a 91,49 - Aleš Stezka 2,14, 92,44 a pětkrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 2,05 a 92,99. Zajímavosti: - Hradec Králové útočí na historický úspěch. V semifinále je potřetí a na první finálovou účast čeká. V roce 2017 získal bronz po semifinálové porážce s Kometou Brno 2:4 na zápasy a o rok později skončil čtvrtý po porážce v boji o finále s Třincem také 2:4 na utkání. - Vítkovice v případě vyřazení získají medaili jen za předpokladu, že vítěz základní části Pardubice postoupí do finále přes Třinec. Dosud vybojovali Ostravané 15 cenných kovů. Dvakrát to bylo zlato (1952 a 1981), devětkrát stříbro (1950, 1951, 1953, 1983, 1993, 1997, 2002, 2010 a 2011) a čtyřikrát bronz (1958, 1979, 1998 a 2001). - Ostravané jsou v semifinále podesáté a poprvé od roku 2011. Uspěli dosud pětkrát. - Nepříznivý stav z 0:3 na zápasy ještě nikdo v play off domácí nejvyšší soutěže neotočil. - V sériích na čtyři vítězné zápasy se zatím podařilo po dvou domácích prohrách otočit vývoj a postoupit z 15 případů jen jednomu celku. V roce 2019 to dokázal Třinec v semifinále proti Plzni (4:3 na zápasy). - Hradec Králové po sérii sedmi vítězství prohrál dvakrát za sebou. - Mountfield v letošním play off doma prohrál dva z pěti zápasů. - Vítkovice vyhrály čtyři z posledních sedmi duelů. - Ostravané v letošním play off vyhráli venku tři z pěti utkání. - Vítkovice ve vzájemných zápasech po sérii pěti porážek dvakrát za sebou vyhrály. - Do sestavy Vítkovic se může po jednozápasovém disciplinárním trestu za zákrok na hradeckého útočníka Olivera Okuliara vrátit Roberts Bukarts. - Útočník Matěj Chalupa z Hradce Králové může sehrát 200. zápas v extralize.