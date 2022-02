Hradec Králové díky hattricku Kevina Klímy smetl Plzeň a odskočil v čele Třinci

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové potvrdili výbornou formu, když v utkání 54. kola extraligy deklasovali Plzeň 6:1. Východočeši tak využili ztráty Třince a po šesté výhře za sebou vedou průběžnou tabulku soutěže o tři body. Tým Mountfieldu měl už po první třetině na své straně tříbrankový náskok. Čistým hattrickem řídil výhru ve vypjatém duelu útočník Kevin Klíma.

Indiáni rozhodně nemuseli začít tak špatně, do úvodní branky domácích byl totiž duel hlavně o chybách. Hradečtí jich v rozehrávce i na útočné modré čáře udělali víc, takže dopřáli postupně Bulířovi, Blomstrandovi a Mertlovi šance v přečísleních. Hosté je nepotrestali a pak zápas během necelých šesti minut prakticky ztratili.

Hladovější domácí poprvé rozradostnil z dorážky kapitán Smoleňák, který tak vstřelil svůj stý extraligový gól. Hned za 14 sekund pobavil oslavou netradiční střelec obránce Jank, když nečekaně pronikl za plzeňskou defenzivu. A využitou přesilovou hrou dokonal skvělou pasáž domácích Kevin Klíma.

Logicky si pak lídr tabulky mohl dovolit opatrnější hru, i proto se její obraz vyrovnal. Škoda ale mohla pomýšlet na snížení jen v přesilovkách. Thorell v šanci před prázdnou brankou selhal a Hradec znovu vytáhl jednu ze svých domén - forčekink, na který Plzeň vůbec nestačila a několikrát musela děkovat brankáři Svobodovi.

Do utkání se v tu chvíli přidala i druhá linie. Stačil jeden neodpískaný zákrok, aby hráči začali testovat povolený metr rozhodčích. To nejdřív vedlo k hromadné rozmíšce, v níž se angažovaly celé pětky na ledě a která vyústila nevídanou klukovinou plzeňského kapitána Kindla: Po uklidnění situace hodil soupeřovu rukavici do hlediště, takže musel do sprch.

Z brankového hlediska uklidnil domácí 24 sekund před druhou sirénou znovu Kevin Klíma, ale klid vzal za své hned po siréně, kdy se do sebe bez rukavic pustili Cingel se Schleissem. Symbolicky pro celý zápas vyhrál bitku královéhradecký útočník.

Po dlouhé době zaplněný stadion slavil znovu hned po přestávce. Několik fanoušků obětovalo i pokrývku hlavy, když se Kevin Klíma po 59 sekundách podruhé prosadil v přesilovce a završil čistý hattrick. Gólman Novotný se nicméně třetí nuly v novém působišti nedočkal, sebral mu ji z přečíslení Blomstrand.

Mountfield přesto dohrával v pohodě, pět minut před koncem potvrdil jeho dominanci druhý z bratrů Klímů Kelly. Ten navíc v závěru vyvolal další bitku, která zápas víceméně zakončila. Hradec nečekaně vládne extralize, naopak Plzeň je v problémech, neboť České Budějovice už na její čtvrtou příčku ztrácejí jen bod.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Jsem rád, že jsme navázali na výkon z Pardubic. O vítězství rozhodla první třetina, kterou jsme sice neodehráli úplně skvěle, ale dali jsme tři důležité góly. Zbytek zápasu byl podle mě vyrovnaný. Plzeň měla šance a byla nebezpečná, ale my jsme vždycky v pravou chvíli dali gól a tím jsme tu její aktivitu utlumili."

Václav Baďouček (Plzeň): "Základ prohře jsme dali v první třetině, kdy jsme hráli hrozně ustrašeně a během pěti minut jsme zápas prohráli. Nechat si takhle silného soupeře odskočit o tři góly je smrtící. Měli jsme sice pár šancí, kdy jsme mohli utkání zdramatizovat, ale bohužel jsme je nevyužili. Domácí byli lepším týmem."

Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň 6:1 (3:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 13. Smoleňák (Oksanen, F. Pavlík), 13. Jank (Jergl), 18. Kevin Klíma (Blain), 40. Kevin Klíma (Nedomlel, Orsava), 41. Kevin Klíma (Ščerbak, Lalancette), 56. Kelly Klíma (R. Pilař) - 42. Blomstrand. Rozhodčí: Mrkva, Ondráček - Ganger, Klouček. Vyloučení: 9:8, navíc Cingel - Schleiss oba 5 min., J. Kindl do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 2460 (omezený počet).

Hradec Králové: F. Novotný - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, R. Pilař, McCormack, Jank - Oksanen, Lev, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Kelly Klíma, Lalancette, Ščerbak - Orsava, Cingel, Pajer. Trenér: T. Martinec.

Plzeň: Miroslav Svoboda - Kvasnička, Kaňák, Kremláček, Graňák, J. Kindl, Budík, od 21. navíc Hamšík - Schleiss, Kodýtek, Blomstrand - F. Přikryl, Bulíř, F. Suchý - Dzierkals, Mertl, Malát - Dufek, G. Thorell, M. Lang. Trenéři: Baďouček a Říha.