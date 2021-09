Hradec Králové čeká v dohrávce 6. extraligového kola bitva s Třincem

Hradec Králové - Souboj dvou ambiciózních týmů z předních příček tabulky nabídne středeční dohrávka 6. kola hokejové extraligy mezi Hradcem Králové a Třincem. Mužstvo Mountfieldu bude usilovat o prodloužení série tří vítězství, díky níž dali Východočeši zapomenout na úvodní porážku v Liberci.

"Vstup do sezony máme za sebou docela dobrý, každého bodu si ceníme, ale nemůžeme na to moc koukat, protože sezona bude ještě dlouhá. Určitě to lze ještě posouvat dál a zlepšovat se," prohlásil obránce Richard Nedomlel.

Během základní části minulého ročníku se třikrát radoval Třinec, ale poslední souboj o extraligové body vyzněl pro Hradec Králové.

"Víme, že Třinec má kvalitní hráče a každý rok to dokazují. Mají velmi dobré individuality, skvělý gólman, výborná obrana i útok. Musíme se na to připravit, dát do toho po celý zápas sto procent a hrát náš nejlepší hokej. Stát se může cokoliv," doplnil Nedomlel.

Třikrát se v nové sezoně radovali i Třinečtí, ale sehráli o jeden zápas více, mají tak na kontě pět odehraných utkání. V tomto týdnu čeká Oceláře nejprve Hradec Králové a pak v pátek v Chomutově Kladno.

"Budou to oba velice těžké zápasy. Kladno hraje velice urputný hokej, Hradec to stejné. Počítáme s tím, že to bude velice těžké, my se ale připravíme tak, abychom z obou zápasů urvali body," řekl útočník Erik Hrňa.

Statistické údaje před středeční dohrávkou 6. kola hokejové Tipsport extraligy: Mountfield Hradec Králové (5.) - HC Oceláři Třinec (3.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Graeme McCormack 4 zápasy/4 body (1 branka + 3 asistence) - Martin Růžička 5/8 (4+4). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš průměr 1,23 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 94,57 procenta a jednou udržel čisté konto - Marek Mazanec 2,42, 91,43 a jednou udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,66 a 89,39. Zajímavosti: - Hradec Králové po úvodní porážce v Liberci 0:1 třikrát za sebou vyhrál a ztratil jediný bod. - Doma se Mountfield představí podruhé v sezoně, v premiéře v pátek zdolal Karlovy Vary 3:2. - Mistrovský Třinec z úvodních pěti zápasů čtyřikrát bodoval a z toho třikrát vyhrál. - Venku Oceláři po porážce v Plzni 2:3 vyhráli na Spartě 7:4. - Hradec Králové ve vzájemných zápasech po pěti porážkách za sebou v posledním souboji uspěl a 26. února doma zvítězil 3:2.