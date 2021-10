Hrad se vyjádří k vládě, Zeman podle Babiše řekl, že by ho pověřil jednáním

Praha - Pražský hrad se ve středu poprvé vyjádří k dalšímu postupu prezidenta Miloše Zemana, který je od neděle na klinice intenzivní medicíny Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), při sestavování vlády po víkendových volbách do Sněmovny. Dosavadní premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš dnes novinářům řekl, že Zeman v neděli krátce před svým převozem do nemocnice hovořil o tom, že když nastane chvíle, osloví ho s pověřením k sestavení vlády. ANO má sice největší klub, ale dosud opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se Starosty už deklarovaly vůli společně převzít vládu. Ve dvousetčlenné dolní komoře má těchto pět stran pohodlnou většinu 108 hlasů a s ANO o společném vládnutí žádná z nich jednat nebude.

Babiš zatím neřekl, zda by takové pověření od prezidenta přijal, je podle něj třeba počkat na to, zda mu hlava státu tento úkol skutečně svěří. Počítá nicméně i s tím, že ANO skončí v opozici a on sám v roli řadového poslance a člena zdravotního výboru, na vyšší posty v dolní komoře podle svých slov nepomýšlí.

Strany rodící se vládní koalice doufají, že prezident, o jehož zdravotním stavu panují pochybnosti, bude toto nové rozložení sil respektovat. Babišova slova by měla podle nich potvrdit buď prezidentská kancelář, nebo nejlépe sám prezident. Hrad dnes oznámil, že se tak stane ve středu, jakou formou však neupřesnil. Prezident komunikuje, sleduje politickou situaci a seznamuje se s nejnovějšími událostmi, sdělil dnes ČTK mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

"V neděli, když jsem mluvil s panem prezidentem, mluvil o tom, že když nastane ta chvíle, tak mě osloví. Opakovaně to říkal (že by Babiše pověřil), a je na mně, jestli to pověření přijmu, nebo nepřijmu," řekl dnes novinářům Babiš. "My jsme vyhráli volby na počet mandátů. A když mě pan prezident pověří, tak potom vám řeknu stanovisko," dodal.

Zeman byl v neděli převezen do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v Praze, léčí se na Klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM). Důvodem náhlé hospitalizace byly podle ředitele ÚVN a současně ošetřujícího lékaře hlavy státu Miroslava Zavorala komplikace provázející Zemanovo chronické onemocnění. Přesnou diagnózu nesdělil, protože k tomu neměl souhlas pacienta. Zemanův zdravotní stav je podle zástupců nemocnice stabilizovaný, podle Hradu prezident komunikuje a sleduje aktuální dění. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) požádá hradního kancléře Vratislava Mynáře o informace, jaké jsou prognózy vývoje Zemanova zdravotního stavu. "Máme obavu, zda současný zdravotní stav umožňuje prezidentu republiky vykonávat jeho úřad. Rámcovou informaci, která umožní zachovat patřičný respekt a citlivost vůči panu prezidentovi a jeho rodině, očekáváme od Kanceláře prezidenta republiky. Ta v tomto ohledu dosud nekonala dostatečně, proto ji dotazujeme," uvedl Vystrčil.

Spolu a koalice Pirátů se STAN hned v sobotu večer krátce po sečtení hlasů podepsaly memorandum o vůli vytvořit společně většinovou vládu. Požádaly v něm Zemana, aby pověřil šéfa ODS a lídra koalice Spolu Petra Fialu jednáním o sestavení kabinetu. Koalice současně budou jednat o vládě pouze společně a nevstoupí do jednání s dalšími subjekty. Babiš podle svých slov po volbách oslovil Fialu s nabídkou k vyjednávání o vládě, nebyla ale přijata. Vyjádření Fialy se ČTK zatím nepodařilo získat.

Kromě povolebního vládního angažmá strany začaly jednat o novém vedení Poslanecké sněmovny, která by se na ustavující schůzi mohla sejít v pondělí 8. listopadu. O funkci předsedy Sněmovny má zájem vítězná formace Spolu. Nárok na jednu z nejvyšších ústavních funkcí chtělo vznést i hnutí ANO, které získalo nejvíc mandátů - 72, Spolu jich má o jeden méně. Babiš ale odpoledne řekl, že když se obě koalice vyslovily tak, že ANO post předsedy Sněmovny nepřipadne, už neplatí, že by o něj mělo dosud nejsilnější vládní hnutí zájem. ANO by podle ODS mělo mít místopředsedu dolní komory a poměrné zastoupení ve vedení výborů.

Poslanecké kluby pěti klubů si na svých dnešních jednáních zvolily nové vedení. Sněmovní klub ANO nově povede dosavadní vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. Vystřídala dlouholetého předsedu poslanců ANO Jaroslava Faltýnka, který se stal prvním místopředsedou. V čele frakce ODS zůstal Zbyněk Stanjura, lidovecké poslance povede bývalý předseda strany Marek Výborný a šéfem poslaneckého klubu TOP 09 bude nově Jan Jakob. Staronovým předsedou poslanců hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) bude Radim Fiala. V novém funkčním období se ustaví sedm poslaneckých klubů, své vedení si ještě zvolí poslanci STAN a Pirátů. Další uskupení včetně tradičních levicových stran ČSSD a KSČM nepřekročila pětiprocentní hranici nutnou pro zisk poslaneckých křesel.