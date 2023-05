Hrad Rychmburk vstoupí do návštěvnické sezony s rozšířenými expozicemi

Předhradí (Chrudimsko) - Hrad Rychmburk na Chrudimsku vstoupí do návštěvnické sezony s rozšířenými expozicemi. Nově jsou dvě místnosti věnovány historii pivovarnictví v Pardubickém kraji. Také expozice nazvaná Domácnost správce panství je doplněna o dobovou kuchyň a koupelnu, řekla novinářům Klára Habartová, ředitelka Regionálního muzea v Chrudimi, které hrad spravuje.

Fotogalerie

"Kuchyně je situovaná do doby zhruba před 100 lety, většinou se zaměřujeme přibližně na období první republiky. Je to tak, jak byly dříve domácnosti. Nebyly vybaveny čistě nábytkem z jednoho roku, ale většinou se skládala z jednotlivých kousků po příbuzných nebo po předchozích majitelích," uvedla Habartová. Předměty pocházejí z bazarů a starožitnictví nebo ze sbírek chrudimského či vysokomýtského muzea. Sami aristokratičtí majitelé na hradě několik století nebydleli.

V expozici pivovarnictví vznikl i výčepní pult. Na stolech a ve vitrínách stojí starožitné korbely, džbány a skleněné půllitry, k vidění jsou soudky, chladicí zařízení, pípa či pivní láhve s označením výrobců. Vše doplňují panely s informacemi o historických pivovarech v regionu, z nichž dnes už funguje jen jediný v Poličce. Pivovar existoval v minulosti i v Předhradí v sousedství hradu. V současnosti jej vlastní obec a chce ho časem upravit jako zázemí pro turisty.

"Zdejší rychmburský pivovar skončil svoji činnost roku 1925. Bylo to i z toho důvodu, že v Hlinsku začal fungovat velký moderní velkokapacitní pivovar, který přebral klientelu místních hospod, které původně do roku 1918 musely brát místní panské pivo," řekla Habartová.

Na podzim by měla být dokončena ještě expozice gotických oltářů. Hlavním exponátem bude oltář z kostela svaté Kateřiny z Chrudimi, odkud musel být odvezen, aby neutrpěl vlhkostí. Vloni přibyla výstava historických panenek, medvídků, dětských pokojíčků a kočárků, ale také starých kamer, fotoaparátů a další audiovizuální techniky pro pamětníky. V jedné části je hradní galerie, ve sklepení expozice útrpného práva. Podle Habartové tak bude hrad prakticky zcela využitý. Návštěvníkům se otevře v pátek 19. května, přístupná bude i hradní zahrada.

Pardubický kraj jako vlastník památky do ní každým rokem investuje asi pět milionů korun. Časem by se na hradě mohli turisté také ubytovat, zpřístupněna by měla být i bašta. Rychmburk se poprvé návštěvníkům otevřel 22. května 2021, předtím v něm sídlil ústav pro duševně nemocné zřizovaný krajem. První sezonu jej navštívilo kolem 13.000 turistů, vloni jich byl podobný počet.

Rychmburk byl postaven nejspíše začátkem 13. století, majitelem byl tehdy uváděn Tas z Pardubic a Staré. V následujících staletích prošel úpravami v pozdně gotickém a renesančním slohu. Je tvořen trojkřídlou dvoupatrovou budovou s valbovou střechou, která společně s přízemní částí tvoří menší nádvoří. Dominantou hradu je 30 metrů vysoká věž, krytá kuželovitou střechou. Od roku 1952 prostory sloužily potřebám domova pro seniory, později pro chronicky duševně nemocné.