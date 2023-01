Hrad prodloužil výstavu korunovačních klenotů do úterý

Praha - Pražský hrad kvůli velkému zájmu veřejnosti prodloužil výstavu korunovačních klenotů v katedrále svatého Víta do úterý 24. ledna. Výstava, která byla pro veřejnost otevřena v úterý, měla původně skončit v sobotu. Po dohodě s památkáři budou klenoty k vidění v chrámu i po nedělní mši od 14:30 do 21:00 a v pondělí a úterý od 08:00 do 18:00. Novinářům to dnes řekl vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář.

"Díky poradě s odborníky z památkové péče pan prezident rozhodl, že výstava korunovačních klenotů bude prodloužena," uvedl Mynář. I Metropolitní kapitula u sv. Víta prodlouží vystavení lebky a helmy našeho národního světce ve Svatováclavské kapli. Sedm držitelů klíčů uloží české korunovační klenoty do Korunní komory ve středu 25. ledna odpoledne.

Výstavu si od jejího otevření v úterý i ve středu prohlédlo v průměru 4300 lidí denně. Do soboty je otevřena od 09:00 do 17:00, dnes před 09:00 vedla fronta zájemců od Hradu až na Klárov.

O vystavení klenotů rozhodl dosluhující prezident Miloš Zeman u příležitosti 30. výročí vzniku České republiky. Původně měla být výstava pětidenní, v neděli měly být klenoty součástí mše, v pondělí se počítalo s jejich uložením zpět do Korunní komory. I s jejím prodloužením na osm dní je ale nynější vystavení klenotů spolu s tím minulým v lednu 2018 nejkratší v historii samostatné České republiky. Nejdéle byly svatováclavská koruna, žezlo a jablko k vidění v květnu 2016, kdy výstava trvala 15 dní.

"Českým korunovačním klenotům prodloužení výstavy v žádném případě nemůže uškodit, neboť ve všech našich vitrínách jsou umístěny klimatizační jednotky," řekl dnes ČTK ředitel Odboru památkové péče Pražského hradu Petr Kroupa.

Výstavu korunovačních klenotů tradičně doprovází vysoký zájem návštěvníků. V úterý si je přišel prohlédnout i prezidentský kandidát Andrej Babiš poté, co několikrát své rozhodnutí v tomto ohledu změnil. Uvedl přitom, že by jako prezident zvažoval vystavení korunovačních klenotů vždy o svátcích. Když ale frontu viděl, poznamenal, že "by to asi chtělo nějakou trvalou výstavu".

Trvalého vystavení se však nedostává ani mnohem méně vzácným památkám a uměleckým artefaktům, než jsou české korunovační klenoty. Důvodem je vedle bezpečnosti také jejich velký symbolický význam.

Výstavu provázejí mimořádná bezpečnostní opatření. Přímo u vitríny s klenoty stojí dva členové hradní stráže, další hlídají spolu s vojáky a policisty po celém chrámu. Stejně jako v minulosti je vstup na výstavu zdarma a přednost mají návštěvníci na invalidním vozíku s průkazem ZTP či ZTP/P. Trasa prohlídky vede jižními zahradami z Opyše přes Býčí schodiště na třetí nádvoří k hlavnímu vstupu do katedrály.

Korunní komoru v katedrále svatého Víta na Pražském hradě, kde se uchovávají české korunovační klenoty, otevřelo v pondělí sedm klíčníků.

České korunovační klenoty sloužily jako odznaky vlády a moci českých králů. Svatováclavskou korunu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem v dalším roce.