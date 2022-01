Hrad potvrdil, že chce po Stehlíkové za výroky o zdraví Zemana milion korun

Praha - Pražský hrad potvrdil, že po lékařce a bývalé ministryni Džamile Stehlíkové požaduje kromě omluvy za výroky o zdraví prezidenta Miloše Zemana také milion korun. Peníze by Stehlíková měla poslat na účet Fondu ohrožených dětí. Pokud tak neučiní, hrozí jí dalšími právními kroky. Vyplývá to z předžalobní výzvy, kterou Pražský hrad zveřejnil na svém webu. Stehlíková už dříve řekla, že se omlouvat nehodlá.

Prezidentův právní zástupce Marek Nespala se na Stehlíkovou obrátil s předžalobní výzvou kvůli jejím vyjádřením z první poloviny října. V souvislosti s tehdejším Zemanovým zdravotním stavem Stehlíková například napsala na svém blogu nebo řekla médiím, že abstinence prezidenta v nemocnici vedla k náběhu na delirium tremens a právě jeho léčba zářijový pobyt Zemana v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) prodloužila. Mluvila také třeba o těžce poškozeném mozku prezidenta nebo o metabolickém rozvratu kvůli alkoholické jaterní cirhóze.

Nespala vyjádření Stehlíkové označil za "lživá a mimořádně dehonestující". Poznamenal, že se s ní Zeman několik let nesetkal, nebyl jejím pacientem, legálně se nemohla dostat k jeho zdravotnické dokumentaci a neměla souhlas se zveřejňováním zdravotních informací. Poznamenal, že měl možnost se podrobně seznámit s prezidentovou zdravotnickou dokumentací. "Mohu Vás ubezpečit, že Vaše závěry byly lživé, bez jakékoliv opory v objektivní realitě zachycené v relevantně vedené zdravotnické dokumentaci," napsal Nespala Stehlíkové.

Dopustila se tak podle něj "zcela flagrantního zásahu do ochrany osobnosti". Vyzval ji proto, aby Zemanovi poslala jím připravený text omluvy, ve kterém by označila svá vyjádření za nepravdivá. Dále Zeman požaduje milion korun pro Fond ohrožených dětí. Po Stehlíkové chce znát také jména "kolegů", od kterých podle svého vyjádření získala informace o zdravotním stavu prezidenta. "V případě nesplnění této předžalobní výzvy budou následovat snadno předpokládatelné právní kroky, tedy podání příslušné žaloby, a to s citelným nárůstem nároků mého klienta o náklady řízení," dodal Nespala.

Stehlíková již dříve uvedla, že se omlouvat nehodlá. "Věřím, že spor vyhraji, že řidiči a řadoví zaměstnanci Hradu, lánského zámku a střešovické nemocnice budou odvážní a řeknou u soudu pravdu," napsala v neděli na svém twitteru.

Zeman byl loni na podzim dvakrát hospitalizován, poprvé v září, podruhé v říjnu a v listopadu. Při druhé hospitalizaci byl zpočátku ve vážném stavu na klinice intenzivní medicíny ÚVN. Důvod pobytu v nemocnici Pražský hrad nezveřejnil. Lékaři nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými s jeho chronickým onemocněním. Zeman opakovaně mluvil o tom, že trpí nechutenstvím. Člen prezidentova lékařského konzilia chirurg Pavel Pafko řekl, že Zeman má chronické jaterní onemocnění a naznačil, že jde o cirhózu jater.

Po propuštění do domácí péče prezident pobývá na zámku v Lánech, kde se o něj nepřetržitě stará soukromá ošetřovatelská firma.