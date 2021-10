Hrad odmítl porušení zákona při ochraně utajovaných informací

Praha - Pražský hrad odmítl, že by při ochraně utajovaných informací porušoval zákon. Reagoval tak na středeční informace Deníku N, podle kterého prezident Miloš Zeman a jeho nejbližší okolí čelí podezření z úniku tajných informací a případem se zabývá Bezpečnostní informační služba (BIS) a Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Ředitel pověřený řízením bezpečnostního odboru Pražského hradu a ředitel administrativní sekce Jan Novák v prohlášení uvedl, že zveřejnění informací o vyšetřování Hradu není v době hospitalizace Zemana náhodné.

Deník N napsal, že NCOZ se zabývá podezřením, že z okolí prezidenta unikají utajované informace, které mají pocházet hlavně z BIS. Případ řeší i samotná kontrarozvědka, která si chce pozvat na podání vysvětlení kancléře Vratislava Mynáře i Nováka. Oba nemají k dispozici prověrku od Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Na policii a do BIS má přijít i Novákův zástupce Jiří Rom, který na Hrad přestoupil loni v létě právě z BIS, uvedl server.

"Kancelář prezidenta republiky přistupuje k ochraně utajovaných informací v souladu se zákonem," uvedl v prohlášení zveřejněném na webu Hradu Novák. Za ochranu utajovaných informací podle něj odpovídá bezpečnostní ředitelka KPR, která může přistupovat k přísně tajným informacím, prověření jsou i pracovníci tajné spisovny. "Utajované spisy jsou distribuovány pouze oprávněným osobám s náležitou prověrkou," napsal Novák. Dodal, že podmínky splňují i všichni pracovníci, kteří se s utajovanými informacemi mají seznamovat.

"Pokud z Bezpečnostní informační služby nebo jiné instituce unikají utajované informace k vybraným novinářům, neděje se tak cestou Kanceláře prezidenta republiky. Zveřejnění informací o údajném utajovaném vyšetřovaní týkajícím se KPR, a to v době hospitalizace prezidenta republiky, není náhodné," uvedl Novák.

Za KPR také odmítl, že by Zemanovi nebyl předán "konkrétní utajovaný dokument BIS". Média v minulosti informovala, že prezident měl dostat informace o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích se zpožděním. "Zpravodajská komunita tehdy řešila, zda obsah zprávy nečetl někdo bez příslušné prověrky," napsal Deník N. Novák uvedl, že do tajné spisovny KPR byl spis doručen pozdě odpoledne 7. dubna a o přijetí byl informován prezidentův sekretariát, který si ji převzal "po příjezdu prezidenta republiky na Pražský hrad dne 13. dubna 2021".