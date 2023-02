Hrad Loket chce letos začít s opravou historických krovů i střech

Loket (Sokolovsko) - Opravy historických krovů a střech na loketském hradě by měly začít ještě letos. Městská památka má střechy ve velmi špatném stavu, místy do nich zatéká a krovy jsou napadené dřevomorkou. Náklady stavebních prací budou asi 44 milionů korun, přičemž polovina by měla jít z dotace. Loketský hrad tak dostane po více než 20 letech původní pálené tašky, řekl dnes ČTK loketský místostarosta Petr Zahradníček (TOP09).

Na loketské památce byly dosud dřevěné šindele. Jejich nevýhodou je to, že se musí pravidelně ošetřovat, což stojí správu hradu nemalé peníze. Současná dřevěná krytina je navíc na hradě přes 20 let, což je hranice její životnosti. Vedení města se proto po domluvě s památkáři rozhodlo na hrad dát červené pálené tašky, které na něm byly původně. Jejich výhodou je vydrží desítky až 100 let, tedy výrazně déle než šindele.

Nevyhovující stav střech i krovů potvrdil v Lokti odborný posudek, který si město nechalo loni zpracovat. Do střech místy zatéká, části krovů jsou poničené hnilobou i dřevomorkou. Některé z nich jsou neprofesionálně opravené a jejich stav se dál zhoršuje. Stovky let staré trámy stavbaři opraví, ty nejponičenější vymění.

Na rekonstrukci střech všech objektů hradu má město hotovou projektovou dokumentaci. Podle ní by opravy měly stát 44 milionů korun. Následně vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele. Práce by podle místostarosty mohly začít letos v létě. Město na ně získalo dotaci z programu ITI Karlovy Vary, dohromady s povinnou spoluúčastí města je to 27 milionů korun. Zbývajících 17 milionů korun musí dát třítisícového město z vlastního rozpočtu nebo sehnat další dotaci. Pokud se radnici nepodaří získat další externí příspěvek, rozdělí práce do několika etap. Trvat by pak měly zhruba dva roky.

Stavební práce by neměly ovlivnit provoz památky, která je otevřená celoročně. "Samozřejmě bude hrad pod lešením, nebo jeho určité části, ale veškeré bezpečnostní podmínky, které jsou nutné pro návštěvnický provoz, budou zachovány," řekla ředitelka obecně prospěšné společnosti Hrad Loket Jana Těžká. Do prostor, kde jsou historické krovy, veřejnost nemůže. Po jejich obnově by ale mohly být alespoň při mimořádných příležitostech přístupné. "Bylo by to tak poprvé v dějinách," dodala ředitelka.

Jedna z nejoblíbenějších památek v Karlovarském kraji měla loni dobrou sezonu. Navštívilo jí 148.000 lidí, což je zhruba o čtyři procenta méně než v dosud rekordním roce 2019. Vysokou návštěvnost evidují i letos.