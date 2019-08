Hrad Kost čeká rozsáhlá oprava za 100 milionů korun

Kost (Jičínsko) - Gotický hrad Kost na Jičínsku čeká jedna z nejrozsáhlejších rekonstrukcí v historii. Stavební práce zhruba za 100 milionů korun by měly začít v září a zasáhnou většinu areálu hradu. Součástí bude archeologický výzkum. Hotovo by mělo být do konce roku 2021. ČTK to řekl kastelán Jan Macháček. Hrad je soukromý, patří Kinským dal Borgo. Hrad bude návštěvníkům otevřen v běžném režimu do konce srpna. Příští rok by měl být uzavřen s výjimkou hlavní turistické sezony v červenci a v srpnu, kdy se počítá s omezeným režimem prohlídek.

Fotogalerie

"Dosud nejrozsáhlejší opravou prošly objekty v 50. letech 20. století, kdy hrad přešel pod národní správu. Podloží či odvodnění se ale komplexně dosud neřešilo. Lze říci, že půjde o nejkomplexnější rekonstrukci hradu v jeho novodobé historii," řekl ČTK Macháček.

Plánované práce zahrnují stabilizaci podloží pod hradem, odvodnění areálu a sanaci a stabilizaci parkánových a hradebních zdí. "Odvodnění hradu se bude týkat celého areálu a co se týče hradebních zdí, tak asi 70 procent současného stavu. Lešení bude postupně kolem většiny obvodu hradu," řekl ČTK Macháček.

Stavební práce jsou rozvrženy do několika etap, které se ale budou místy prolínat. "Mělo by se začít opravou jižní části hradeb a zároveň severní části parkán," uvedl kastelán.

Rekonstrukci označil za náročnou vzhledem k umístění hradu a současné situaci. Hrad Kost stojí na masivu pískovcové skály, který je částečně narušen zatékáním dešťové vody a dalšími vlivy. "Jakmile rozkryjeme obvodové zdivo, tak masiv budeme muset stabilizovat, podepřít, navázat na stabilnější část masivu. Může dojít k určitým komplikacím, které jsou ale projektově podchyceny," řekl ČTK Macháček.

Náklady na rekonstrukci jsou asi 100 milionů korun s DPH, dotace z evropského programu IROP pokryje 80 procent uznatelných nákladů.

Hrad Kost je považován za jeden z nejzachovalejších gotických hradů v České republice. Původ hradu sahá do 14. století, od té doby změnil několikrát majitele. Na webu hradu je uvedeno, že poslední majitelkou před rokem 1948, kdy byl hrad zabaven, byla Anna Marie dal Borgo Netolická. V období komunistického režimu byl hrad přeměněn v muzeum gotického a renesančního umění, přičemž Anna Maria dal Borgo Netolická během této doby žila v Itálii a provdala se za Norberta Kinského. Po roce 1989 byl v restituci majetek vrácen nikoli Anně Marii, ale jejímu manželovi, který majetek přepsal na své dva syny Giovanniho a Pia Kinský dal Borgo, kteří jsou majiteli hradu dodnes.