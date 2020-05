Houbařům nepřálo sucho ani omezení pohybu kvůli nákaze

Praha - Omezení pohybu kvůli koronavirové nákaze připravilo v březnu a dubnu mykology o návštěvy lidí v jejich poradnách. Lidé na dlouhé vycházky, při kterých by nacházeli houby, nechodili, a neměli tedy ani důvod chodit si pro radu do mykologických poraden. Houby ale příliš nerostly ani kvůli suchu. "Houby jsme tak zatím moc neviděli," řekl dnes ČTK předseda České mykologické společnosti Jaroslav Landa. Růst hub by podle něj mohlo podpořit deštivé a relativně teplé počasí, které předpovídají meteorologové na tento týden.

"Houby jsou ale hodně nevyzpytatelné. Někdy se nám zdá, že je počasí příznivé, a nerostou," uvedl Landa.

Pokud podle něj lidé dosud něco nacházeli, tak to bylo spíše z náhodných pochůzek kolem bydlišť, z tamních hájků nebo luk.

Podle Landy by v tuto dobu měly růst některé druhy jarních hub, jako je závojenka podtrnka, a začít by se mohly objevovat i májovky. "Podtrnky jsme viděli, májovky moc ne," uvedl mykolog a doplnil, že se už objevily i některé hřibovité houby. Z okolí Prahy zmínil nález hřibu kováře. "Je toho ale zatím velmi málo," řekl.

Vzhledem k nedávným srážkám by se jarní nebo časně letní druhy hub mohly podle mykologa objevovat častěji a lidé by je mohli nalézat v trávnících, na okrajích lesů či polí. Určitou naději pro další růst hub pak mykolog vidí ve srážkách a teplotách mezi 15 až 19 stupni očekávaných v dalších dnech.