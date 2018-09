Ostrava - Houbaře z Ostravska s 8,83 promile alkoholu v krvi ošetřovali v sobotu v nemocnici v Krnově na Bruntálsku. Muž, který si v tamních lesích zlomil kotník, je tak zřejmě novým českým rekordmanem v množství alkoholu v krvi. Případ překvapil i zkušené lékaře. Novináře o tom dnes informoval mluvčí nemocnice Jiří Krušina.

Jednačtyřicetiletý muž skončil na pohotovosti v sobotu odpoledne, když si údajně při návratu z hub po špatném došlápnutí na větev poranil kotník. Ukázalo se, že má komplikovanou zlomeninu kotníku a bude nutná operace. Lékaři se ale zdálo, že muž hůře artikuluje a tak se zajímal i o množství vypitého alkoholu. Muž přiznal jeden a půl piva, jenže při odběru krve se ukázalo, že má v krvi 8,83 promile alkoholu. Operace tak musela být odložena a muž skončil na interní jednotce intenzivní péče.

Primářka interního oddělení Naděžda Mičudová uvedla, že se za svoji třiatřicetiletou praxi s něčím podobným nesetkala. "Pacient chodil, byl orientovaný. Klinicky vypadal maximálně na tři promile alkoholu. Přibližně o hodinu a půl později jsme mu nechali udělat další odběr, kdy měl po přepočtu 8,15 promile alkoholu v krvi. Pacienta jsme proto hlídali a pomocí infuzí hydratovali," uvedla Mičudová. Ještě po dalších necelých osmi hodinách měl muž v krvi stále přes pět promile alkoholu.

"Stihl nám říci, že pil s kamarády v pátek večer. V sobotu ráno, než vyrazili do lesa na houby, tak místo snídaně vypil dvě piva. První jídlo si dal až s pivem před odjezdem do nemocnice," doplnila Mičudová. Lékaři muže nakonec mohli operovat až po 24 hodinách po přijetí v nemocnici, kdy byl již zcela střízlivý. Po několika dnech by měl být propuštěn do domácího ošetřování.

Legendární traktorista Milan Čurda, který byl před lety chycen policisty za volantem fekálního vozu, tehdy nadýchal osm promile alkoholu. Houbař z Ostravska jej překonal téměř o jednu promili alkoholu a pravděpodobně mu patří nelichotivý český rekord. Světový rekord podle mluvčího drží Polák, který nadýchal 12,3 promile po oslavě s kamarády.