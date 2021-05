Hoteliéři otevření vítají, ubytování do příštího týdne přichystat stihnou

Praha - Hoteliéři, které oslovila ČTK, otevření ubytovacích zařízení od příštího týdne vítají. Jsou připravení a do pondělí vše přichystat stihnou. V prokazování bezinfekčnosti a dodržování protiepidemických opatření nevidí problém. O otevření ubytovacích zařízení bez omezení kapacity pro rekreační účely od 24. května rozhodla vláda.

"Jsme velice rádi, už jsme to očekávali dlouho. Takže jsme plně připraveni a těšíme se. Jde vidět, že potom, co se informace o možném otevření dostala mezi lidi, tak začaly chodit i rezervace pobytů," řekl ČTK Adam Soustružník z Hotelu Šipka ve Štramberku na Novojičínsku. Podotkl, že první měsíce budou dobíhat poukazy na zaplacené pobyty, přesunuté kvůli epidemii.

Klienti ubytovacích zařízení budou na rozdíl od hostů restauračních zahrádek muset při příchodu doložit, že splňují podmínky pro ubytování a personál bude muset příslušné doklady zkontrolovat. Lidé se budou muset prokázat PCR nebo antigenním testem ne starším než 48 hodin. Ubytovat se mohou nejvýš na sedm dní. Pro prodloužení pobytu bude nutný opětovný test, bude možné využít i schválenou samotestovací sadu na místě.

"Každá firma musí testovat, takže předpokládám, že je to taková formalita, že to lidem v příjezdu nějak nezabrání. My už jsme toto navrhovali dávno. Proč otestovaní a očkovaní lidé už dávno nemohou cestovat? Přijde nám to jako logické, jen se to mohlo stát už měsíc nazpět," dodal Soustružník.

Na uvolnění opatření čekali i v X-Parku Františkov v Jeseníkách. "Lidé by chtěli jezdit na hory, rekreovat se, ale dosud to nebylo možné. Lidé čekali, i my jsme čekali, abychom je mohli pustit do pokojů. Je to dobrá zpráva, že se život vrací do normálu a budeme moci konečně pracovat," řekla dnes ČTK provozovatelka areálu Petra Ševčíková. "Už zítra bychom mohli ubytovávat, jenom jsem čekala na mávnutí vlády. Jsem šťastná, protože zimní sezona byla masakr, ztráty jsou obrovské," doplnila.

Za skvělou zprávu označil otevření ředitel českobudějovického hotelu Zvon Petr Šalda. "Je hrozně důležité, aby se o tom mluvilo, protože lidé už ani pořádně neví, v jakém režimu se kde můžou ubytovat a kam jet. Jak vláda, tak asociace hotelů by měla udělat nějakou osvětovou kampaň," sdělil ČTK. Poptávka v hotelu, jenž má téměř 200 lůžek, je podle ředitele zatím opatrná. Odhaduje, že za dva až tři týdny začnou rezervace na léto. Na recepci bude mít hotel připravené antigenní testy.

Otevření přivítal i majitel hotelu Karlštejn na Berounsku Jan Bartoníček. Hotel v podhradí známého hradu se zaměřuje na wellness pobyty, Bartoníčka proto mrzí, že se hosté zatím nebudou moci koupat ve venkovním vyhřívaném bazénu. "Nicméně jsme aspoň za tohle rádi, abychom už včetně personálu najeli do nějakého režimu, protože jedna věc je ekonomická záležitost, vlastní existence hotelu, a druhá nějaký pravidelný program pro zaměstnance. To je stejně důležité jako ekonomika, protože potom pracovní místa opouštějí a hledají jiné obory," uvedl Bartoníček.

Majitel řetězce hotelů Pytloun Hotels oznámení o otevření hotelů uvítal. "Povinnost předkládat testy, doklady a očkování nebo prodělaném onemocnění asi nebude pro klienty velký problém, protože to potřebují i jinde a testují je většinou zaměstnavatelé," řekl dnes ČTK Lukáš Pytloun. Hotely bude třeba na klienty připravit. Otvírat se chystá podle poptávky klientů. Je podle něj zbytečné otevřít všechny hotely a mít je skoro prázdné. Pytloun provozuje 13 hotelů v Liberci, Praze, Krušných horách a Krkonoších, loni na jaře urychlil kvůli pandemii automatizaci odbavení klientů, kteří se tak v hotelích prakticky nemusí potkat s personálem nebo jinými hosty.

Provozovatel hotelu a restaurace na Ještědu v Liberci a Prezidentské chaty v Jizerských horách Petr Šmaus je rád, že mohou konečně otevřít. Podle něj nebude problém připravit chatu ani hotel na otevření od příštího pondělí. "Kdyby řekli, že můžeme otevřít dnes večer, tak otevřeme," řekl. Už nyní jsou podle něj pokoje na Ještědu a Prezidentské chatě zamluvené na příští týden zhruba z poloviny. "Jsou to hlavně stálí hosté, kteří si objednávají pobyty dlouho dopředu a nevadilo jim čekat. A v to rozhodnutí vlády doufali stejně jako my. A zbytek věřím, že se doobjedná," dodal.

Z vládních materiálů vyplývá, že ubytovaní hosté budou smět být obsluhováni v hotelových restauracích, a to v čase od 06:00 do 21:59. Zakázáno bude občerstvení formou švédských stolů.

Hotely, penziony a další ubytovací provozy mohly dosud sloužit jen klientům cestujícím za služebním účelem nebo lékařem. Pro rekreační účely jejich provoz vláda kvůli druhé vlně pandemie zakázala od 22. října do 2. prosince a následně od 18. prosince.